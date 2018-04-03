«Это ловушка»: К чему приведут изменения в Законе о СМИ 14 3.04.2018, 19:54

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Власти хотят взять под колпак не только СМИ, но и общественное мнение.

Руководители независимых интернет-ресурсов, с которыми пообщалось «Радыё Свабода», заявили, что подготовленные поправки в Закон о СМИ свидетельствуют о желании государства установить более жесткий контроль над медиасферой.

Класковский: «Власти хотят взять под колпак не только СМИ, но и общественное мнение»

Обозреватель интернет-газеты naviny.by Александр Класковский убежден, что сбылись самые плохие предчувствия у независимого журналистского сообщества, так как еще в прошлом году министр информации в какой-то телепередаче проговорился, что готовятся поправки в закон о СМИ с целью регулирования интернета и социальных сетей. Стало понятно, что речь идет о новом закручивании гаек.

Александр Класковский

«Белорусские власти еще в 1990-х годах плотно взяли под контроль печатные медиа, потом телевидение, радио - все это оказалось под колпаком режима. А вот интернет, социальные сети они проворонили. И вдруг оказалось, что этот феномен интернета не подчиняется власти: с их точки зрения, здесь процветает крамола, и первая порция драконовских поправок была «прокрученна» через «парламент» втайне, в режиме «ошпаренной кошки» в конце 2014 года - перед президентскими выборами, это хочу подчеркнуть», - вспоминает Александр Класковский.

И уже тогда Министерство информации получило возможность блокировать нежелательные ресурсы. А теперь - новая порция таких поправок, в которых ничего позитивного нет, убежден Класковский.

«Вводится регистрация интернет-ресурса - вроде бы добровольное, но если не будет этой регистрации, его журналисты уже вроде бы и не журналисты, они фактически вне закона, их не будут аккредитовывать, не будут пускать на акции, думаю, их будут«вязать» на массовых акциях, как самозванцев.

А пройти регистрацию не каждый сможет, потому что там всякие «рогатки» типа «руководитель ресурса должен иметь 5 лет руководящего стажа в СМИ. То есть заколдованный круг», - отмечает Александр Класковский.

Взялись и за соцсети

К тому же власти плотно взялись и за социальные сети, так как чувствовалось, что чиновников очень раздражают злые, колючие комментарии на форумах и в соцсетях.

«Сейчас вводится обязательная идентификация пользователей, которые пишут комментарии на форумах. Это означает, что власти хотят взять под колпак общественное мнение в интернете. Это удар по независимой журналистике, новое закручивание гаек», - убежден Класковский.

По его мнению, белорусские власти будут действовать в своей манере, выборочно, наказывать отдельных пользователей, журналистов, ресурсы, которые, с их точки зрения, «зарвались». Будут образцово-показательные акции типа блокирования, «наезда» на форумы интернет-СМИ для того, чтобы остальные боялись и больше применяли самоцензуру. Поэтому ничего нового нет.

Интернет-цензура в ИТ-стране?

«Единственное, что я хочу подчеркнуть - это абсолютно «дуболомное» и недальновидное решение, потому что все равно полностью зажать интернет невозможно. А вот еще более ухудшить свой имидж легко, хотя и так белорусские власти считаются врагами интернета, врагами свободы высказываний.

Ухудшение имиджа совсем неуместно именно сегодня, когда руководство Беларуси патетически, объявило, что оно взяло курс на ИТ-страну. Какая ИТ-страна, если здесь царит чиновник с дубиной? Так что надежды на инвестиции и все прочее будут гораздо подточены, подорованны вот этими драконовскими поправками в Закон о СМИ», - заявил обозреватель интернет-газеты naviny.by Александр Класковский.

Кузнецов: «Власть будет очень внимательно отслеживать, кто что говорит»

Петр Кузнецов, основатель гомельского интернет-портала «Сильные новости» полагает, что поправки в Закон о СМИ связаны с возможным проведением «референдума», к которому готовятся власти. И новые поправки в Закон о СМИ, по его мнению, угрожают и самим медиа, интернет-ресурсам, и их пользователям.

Петр Кузнецов

«Полагаю, эти меры будут выборочно применяться во время политических кампаний, когда власть будет очень внимательно отслеживать, кто что говорит и как СМИ на это реагируют. Мы же видели, как за комментарии закрывали сайт «Белорусский партизан», и теперь, чтобы существовать дальше, он отключил комментарии. Все эти поправки будут приняты, чтобы иметь дополнительную возможность давить на СМИ, вообще цензурировать интернет-ресурсы, в том числе и высказывания в комментариях. Короче, цель поправок - чтобы еще более жестко контролировать медиа», - считает Петр Кузнецов.

Шота: «Это может сказаться на небольших региональных ресурсах»

Алексей Шота, главный редактор портала Hrodna.life считает, что нет особого повода делать законодательство о СМИ более жестким, ведь и так в Беларуси все достаточно серьезно регулируется.

Алексей Шота

«Но, тем не менее, мы видим очередную попытку еще больше регулировать и контролировать интернет. Ведь пока белорусским властям это не очень удается, и они используют только «топорные» методы вроде блокирования сайтов - «Хартии», «Белорусского партизана».

Теперь будет более деликатная попытка регулирования и контроля. Полагаю, что именно на нас, небольших региональных ресурсах, это может серьезно сказаться.

Я вижу только один плюс в этих изменениях - в принципе, возможность регистрации сайта в качестве СМИ, чтобы правами сравняться с официальными СМИ. Но все остальное - это ловушка и только усложнит работу интернет-ресурсов», - отмечает Алексей Шота.

Даже если портал Hrodna.life и зарегистрируют в качестве интернет-СМИ, у властей появится много возможностей надавить, лишить регистрации, говорит Шота.

«Я вижу очень устаревшие нормы, например, что редактор издания должен иметь стаж работы не менее 5 лет - это в принципе абсурдно. Да и вообще, сам принцип регистрации - просить у государства разрешение на работу - довольно странный в XXI веке», - говорит руководитель портала Hrodna.life.

По мнению Алексея Шоты, если зарегистрироваться, получишь сомнительные выгоды, зато потом будут большие заботы.

«Если не зарегистрируешь, в любой момент могут сказать: «вы не СМИ » и отказать в комментарии.

Ведь сейчас у нас очень хорошие отношения с местными чиновниками, нас везде принимают, нам они дают комментарии. Не знаю, уважают ли, боятся ли, но может быть приказ сверху, и ситуация изменится. Я думаю, это попытка более деликатного, тонкого регулирования медиасферы, чтобы более жестко контролировать СМИ», - делает вывод Алексей Шота.