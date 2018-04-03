Как белорусские хоккейные тренеры покоряют Европу 1 3.04.2018, 20:05

Команды белорусских специалистов выиграли в нынешнем сезоне пять европейских чемпионатов.

Сезон-2017/18 оказался гиперудачным для белорусских тренеров-легионеров. Сразу в пяти зарубежных чемпионатах золотые медали выиграли команды, которыми руководили специалисты, оставившие след в белхоккее, пишет «Трибуна».

Польша

Андрей Гусов долго-долго руководил «Шахтером», но был выставлен из команды после провала в Континентальном кубке-2016/17. Полгода тренер провел без работы, а потом неожиданно рванул за рубеж – в польский «Тыхы». И там все получилось очень удачно. Команда Гусова проиграла Суперкубок Польши и слишком рано вылетела из Континентального кубка, но выиграла Кубок страны и решила главную задачу на сезон – вернула золотые медали после трехлетней паузы. В финале «Тыхы» разобрались с «Катовице» – 4-1 в серии. В следующем году команда Гусова выступит в хоккейной Лиге чемпионов.

Эстония

Пока Вячеслав Андрющенко совершал снайперский подвиги в ВХЛ, его отец Игорь делал вещи в Эстонии. В середине «нулевых» Андрющенко-старший был классным бомбардиром в первенстве Беларуси и несколько раз становился чемпионом страны с «Юностью» и «Керамином». Однако его тренерский талант был несильно востребован. Максимум, чего смог достичь Андрющенко на тренерском мостике дома, – побыть главным в высшей лиге и в команде «Юности» в МХЛ.

Транзитом через можайских «Драгунов» (клуб второго дивизиона МХЛ) наставник попал в Эстонию, где возглавил таллинский «Викинг».

И с ходу белорусский специалист привел команду к чемпионству. В последний раз «викинги» становились лучшими в 2014 году. После этого золотые медали уходили либо «Калеву», либо «Нарве», а столичный клуб некоторое время испытывал финансовые проблемы.

В этом сезоне все более-менее нормализовалось в экономическом плане. Чемпионство «Викинг» оспаривал со старыми знакомыми из Тарту – клубом «Калев-Вялк». В финальной серии таллинцы были сильнее – 3-1.

Большинство игроков «Викинга» – местные хоккеисты. Но были и легионеры. К примеру, три не слишком крутых финна и украинец Шаманский, который давным-давно сыграл несколько матчей за «Витебск».

Но играли за «Викинг» и хоккеисты, очень хорошо знакомые белорусскому болельщику. К примеру, 38-летний снайпер Андрей Макров, поигравший в ОЧБ везде, где только было можно. Кроме него, выступали за «Викинг» и два гомельчанина – 22-летний защитник Андрей Юзленко и 25-летний форвард Роман Коленчуков.

Литва

На этом успехи белорусов в Белтии не закончились. В Литве чемпионом стал белорус Владимир Деев. C 2001 года он работал тренером в системе «Немана» – главным в фарм-клубе и ассистентом в первой команде. С 2011 по 2015-й трудился в «Лиде» – причем два года руководил основой в экстралиге. А с прошлого года Деев возглавил электренайскую «Энергию», которая самореализовывается в высшей лиге Беларуси и в родном чемпионате.

В финальной серии этого сезона «Энергия», составленная преимущественно из литовских хоккеистов от 17 до 40 лет, расправилась с «Каунасом» – 3-0 (10:1, 3:2, 7:0). К слову, чемпионом Литвы стал и еще один белорус – вратарь Алексей Бриш. Золотые медали «Энергия» выиграла в 21-й раз – настоящий гегемон.

Сербия

Еще одно большое возвращение состоялось в чемпионате Сербии. «Црвена Звезда» под руководством Игоря Кривошлыка выиграла золотые медали впервые с 2005 года. И это не единственная задача, которую белорусскому специалисту удалось решить на Балканах.

Во-первых, «краснозвездные» прошлым летом впервые в истории участвовали в Кубке Салея. И мало того, что участвовали, так еще и смогли победить разочек – сербы посрамили «Химик» (6:4). Осенью «Црвена Звезда» решила главную задачу на международной арене, пробившись во второй раунд Континентального кубка. И вот теперь еще успех дома.

Кривошлык управлял настоящим интернационалом. Кроме сербов в его команде были чехи, словаки, словенцы, венгры и даже россиянин с опытом игры в КХЛ – 28-летний защитник Ион-Георгий Костев провел почти сотню матчей за «Нефтехимик». А еще золото Сербии опробовали на вкус два белоруса, которые отправились с Кривошлыком в путешествие полтора года назад. Вратарь Виталий Белинский провел в «Црвене Звезде» пару месяцев и вернулся в Беларусь играть за «Металлург». А вот защитник Евгений Леонов и форвард Михаил Бучкин остались, чтобы победить.

Украина

Возможно, Сергей Витер и не считает себя белорусом. Тренер родился в Харькове, и тренером работает исключительно в Украине. Но лучшие годы игрока Витера прошли у нас в стране. За белорусские клубы он провел 10 сезонов, выступал за юниорскую сборную Беларуси и даже чуть-чуть поиграл в товарищеских матчах за «националку».

После завершения карьеры Витер осел в Донецке. В «Донбассе» он работал тренером везде – от чемпионата Украины до ВХЛ и КХЛ. С прошлого сезона Витер главный тренер команды. Два года – два чемпионства. Немаловажную роль в его команде сыграл уроженец Кобрина Илья Коренчук. Хоккеист, который грозился принять украинское гражданство, провел очередной результативный сезон, набрав под 80 очков за 40 матчей. Впрочем, в Украине это не так уж сложно проделать.