В мире резко выросли цены на сталь и какао-бобы 1 3.04.2018, 20:22

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Зато подешевели газ, железная руда и сахар.

Цены на сырьевые товары в мире в целом выросли в первом квартале 2018 года, при этом в лидерах роста оказались сталь и какао-бобы, пишет fixygen.ua со ссылкой на MarketWatch.

Индекс S&P GSCI, отслеживающий цены на 24 вида сырья, поднялся в январе-марте на 1,7%.

Стоимость американской горячекатаной стали подскочила на 33% на новости о введении пошлин на импорт этого металла.

"Спрос на сталь силен и опережает предложение, и ситуация в строительной, автомобильной и энергетической отраслях, основных потребителях стали, выглядит благоприятной", - заявил глава отдела металлов в Северной и Южной Америке в S&P Platts Джозеф Иннэс.

Между тем самый значительный рост в процентном выражении зафиксировали цены на какао-бобы, подскочившие на 35% на опасениях за урожай в Западной Африке.

Стоимость соя-бобов увеличилась на 7% из-за засухи в Аргентине и опасений, что Китай может ввести пошлины на ввоз сои из США.

Цены на золото и нефть тоже повысились в прошлом квартале, однако рост был умеренным.

Тем временем природный газ подешевел на 9%, главным образом из-за роста добычи в Штатах, что в свою очередь вызвало падение спроса на уголь, опустившийся в цене на 31%.

Сахар упал на 17% на фоне растущих поставок из Индии, а железная руда подешевела на 16%. Эксперты с осторожностью оценивают дальнейшие перспективы сырьевых рынков.

"Данные по мировой экономики указывают на то, что рост спроса может несколько разочаровать сырьевых трейдеров и ограничить будущий рост цен, - говорит старший инвестиционный стратег US Bank Wealth Management Роб Хейуорт. - Кроме того, существуют риски эскалации взаимных санкций США и Китая, что может негативно сказаться на мировой торговле и росте глобального ВВП".