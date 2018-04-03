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Ксива Президента

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  • Алексей Мельников, kasparov.ru
  • 3.04.2018, 20:50
  • 1,133
Алексей Мельников

Смешна российская бюрократия.

Теперь у Путина есть справка.

Сегодня В.В. Путин получил удостоверение Президента России. Теперь у него и справка есть, что он — Президент! Выборы окончательно закруглились.

Зачем Путину удостоверение? Кому его показывать? Кому ещё Путин не известен?

Народу? Чтобы доказать, что он — не Лжевладимир?

Своей охране? "Козырь, наш мандат!"

Другу Сечину? ("Игорь, это я! Не веришь? Вот документ!").

Трампу? Чтобы покрутил в руках кожаную книжицу, вернул обратно и кинулся в объятия: "Теперь, Володя, вижу, что это ты! Готов, душа, выслать ещё два десятка твоих "дипломатов". Дай-ка, влеплю тебе безешку!"

Пескову? Чтобы вовремя выключал рубильник "пурги"?

Соловьеву перед интервью?

Своим засекреченным дочерям? Чтобы не думали, что враги прислали двойника? (Кстати, а если у Путина есть двойники, у них тоже есть такие же удостоверения?)

В метро? Чтобы пустили бесплатно проехать до Кремля?

Утке Медведева? Воронам с волоколамской свалки?

Гражданам на митинге в Лужниках, которые могут не поверить, что это в самом деле Путин поет гимн?

Сложно представить, зачем удостоверение Путину.

Обычной жизнью Путин не живет два десятилетия. Всегда за кордонами охраны, которая и есть его удостоверение. Она заранее извещает граждан, кто перед ними, построив силовой барьер.

Одно, пожалуй, должно успокоить граждан нашей страны. Дать им надежду на будущее.

Путин — не царь и не Бог. Потому что у царей и Бога не бывает удостоверений, а у Путина оно есть.

Алексей Мельников, kasparov.ru


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