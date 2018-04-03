Ксива Президента

Ксива Президента4
- Алексей Мельников, kasparov.ru
- 3.04.2018, 20:50
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Смешна российская бюрократия.
Теперь у Путина есть справка.
Сегодня В.В. Путин получил удостоверение Президента России. Теперь у него и справка есть, что он — Президент! Выборы окончательно закруглились.
Зачем Путину удостоверение? Кому его показывать? Кому ещё Путин не известен?
Народу? Чтобы доказать, что он — не Лжевладимир?
Своей охране? "Козырь, наш мандат!"
Другу Сечину? ("Игорь, это я! Не веришь? Вот документ!").
Трампу? Чтобы покрутил в руках кожаную книжицу, вернул обратно и кинулся в объятия: "Теперь, Володя, вижу, что это ты! Готов, душа, выслать ещё два десятка твоих "дипломатов". Дай-ка, влеплю тебе безешку!"
Пескову? Чтобы вовремя выключал рубильник "пурги"?
Соловьеву перед интервью?
Своим засекреченным дочерям? Чтобы не думали, что враги прислали двойника? (Кстати, а если у Путина есть двойники, у них тоже есть такие же удостоверения?)
В метро? Чтобы пустили бесплатно проехать до Кремля?
Утке Медведева? Воронам с волоколамской свалки?
Гражданам на митинге в Лужниках, которые могут не поверить, что это в самом деле Путин поет гимн?
Сложно представить, зачем удостоверение Путину.
Обычной жизнью Путин не живет два десятилетия. Всегда за кордонами охраны, которая и есть его удостоверение. Она заранее извещает граждан, кто перед ними, построив силовой барьер.
Одно, пожалуй, должно успокоить граждан нашей страны. Дать им надежду на будущее.
Путин — не царь и не Бог. Потому что у царей и Бога не бывает удостоверений, а у Путина оно есть.
Алексей Мельников, kasparov.ru