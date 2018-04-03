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В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II

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  • 3.04.2018, 21:02
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Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

Принца Филиппа госпитализировали для проведения плановой операции.

3 марта в Лондоне госпитализировали супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

96-летнего принца Филиппа положили в больницу короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон для запланированной на 4 апреля операции на бедре.

В Букингемском дворце подчеркнули, что в случае необходимости будет предоставлена дополнительная информация.

BBC отмечает, что герцог Эдинбургский, завершивший публичную деятельность в прошлом году, в последнее время пропустил и ряд событий, на которых его присутствие все же ожидалось. В частности, его не было на параде 22 марта в честь назначения его сына, принца Эндрю, полковником гренадерских гвардейцев.

Отсутствовал принц Филипп и на пасхальном богослужении в Виндзорском замке 1 марта, которое традиционно посещает вся королевская семья.


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