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Названы лучшие и худшие немецкие автомобили

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  • 3.04.2018, 21:22

Эксперты назвали наиболее удачные и неудачные модели немецких авто, которые стоит или, наоборот, не стоит покупать.

Так, у марки Mercedes откровенно неудачных моделей не так много, разве что «малыши» A-Class и CLA. По мнению специалистов, в этих моделях водитель не получает ни фирменного комфорта, ни выверенной управляемости, единственное, что ему достается, – шильдик Mercedes, пишет mir24.tv.

То же самое касается начальных моделей (1-Series и X1) автоконцерна BMW. Это такие же тесные и некомфортные машины, в которых мало что есть от настоящих BMW, считают эксперты. В качестве альтернативы они предлагают обратить внимание на подержанный автомобиль модели E39 в хорошем состоянии. Также неплохи рестайлинговые X3 и X5, у которых уже исправлены проблемы первых модификаций, отмечают специалисты.

У Audi эксперты не советуют брать компактные кроссоверы Q3 и Q5 (первое поколение Q5 имеет серьезные проблемы с бензиновыми моторами). А вот Q7, A4, A5 и А6 – удачные модели без особых изъянов.

Что касается автомобилей концерна Volkswagen, то хорошим выбором эксперты считают Skoda Octavia и Volkswagen Touareg (особенно с дизельным двигателем). А вот Passat сейчас слишком переоценен, как и Yeti, который сложно назвать полноценным кроссовером, заключают эксперты.


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