Трамп принял в Белом доме лидеров стран Балтии 2 3.04.2018, 21:40

Он поздравил Латвию, Литву и Эстонию со 100-летием их независимости.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президентов трех стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии, передает «Радио Свобода».

На пресс-конференции после встречи Трамп отметил, что Америка привержена поддержке независимости и самоопределения стран Балтии, и напоминил, что эту политику она проводила и в годы советской оккупации этих стран, не признавая их включение в состав СССР. Он поздравил Латвию, Литву и Эстонию со 100-летием их независимости.

Трамп отметил сотрудничество США и трех стран в сфере обороны и экономики.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о приверженности стран Балтии союзничеству с США и напомнила об обязательствах стран НАТО в сфере коллективной безопасности при защите от внешнего врага.

Ранее на торжественном обеде с участием президентов Дали Грибаускайте, Раймондаса Вейониса и Керсти Кальюланд Трамп заявил, что «никто из президентов США» не проводил столь жесткую политику по отношению к России, как он.