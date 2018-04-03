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Сбой в компьютерной системе привел к задержке 15 тысяч авиарейсов в Европе

  • 3.04.2018, 22:01

В организации Eurocontrol из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов.

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе, передает DW.

Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 по Минску). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.

Eurocontrol рассчитывает, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.


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