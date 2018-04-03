Британские химики подтвердили отравления Скрипаля «Новичком» 1 3.04.2018, 22:10

Для изготовления такого вещества необходимы высокие технологии, которые доступны только на объектах государственного уровня.

Специалисты британской химической лаборатории Портон-Даун подтвердили, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом класса Новичок. Вместе с тем, там заявили, что устанавливать страну происхождения вещества - не их компетенция, сообщает liga.net cо ссылкой на ВВС.

Руководитель лаборатории Гэри Ейткенхед в интервью телеканалу Sky News отметил, что для установления страны происхождения, кроме химического анализа, необходимы и другие данные, в том числе разведывательного характера.

Ейткенхед отметил, что ученые идентифицировали яд, примененный против Скрипаля, как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия типа Новичок.

"Это было боевое отравляющее вещество, но говорить, где именно его произвели - вот это уже не наша работа", - сказал он.

Руководитель лаборатории также отметил, что для изготовления такого вещества необходимы высокие технологии, которые доступны только на объектах государственного уровня.

Он также сообщил, что для Новичка не существует антидота.

5 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.