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45 лет назад был осуществлен первый звонок с мобильного телефона

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  • 3.04.2018, 22:27
  • 1,403
Мартин Купер

В 1973 мобильный телефон весил более одного килограмма.

Звонок совершил сотрудник компании Motorola Мартин Купер с устройства под названием Motorola DynaTAC. Революционный девайс весил более 1 кг, и в тот момент он даже по габаритам напоминал кирпич, передает ilenta.com.

Интересно, что для выхода Motorola DynaTAC понадобилось аж 10 лет, так как телефон прошел сертификацию FCC только в сентябре 1983 года. Его ценник на старте составлял $3995.

Компания Motorola в рамках празднования 45-летия мобильного телефона установила скидки до $150 на смартфоны и аксессуары Moto mods.


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