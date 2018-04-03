Дагестанцев боятся призывать в российскую армию 3.04.2018, 23:00

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Появилось неофициальное распоряжение не призывать в армию жителей республики Дагестан.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на проект «Кавказ. Реалии».

По данным источника, молодых людей не вызывают в военкомат, им не направляют повесток. Тех, кто приходит самостоятельно, отправляют домой.

Как отмечает источник, этим активно пользуются жители других регионов, например, Ростовской области – молодые люди прописываются в Дагестане и не бояться быть призванными на службу.