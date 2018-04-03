Александр Солодуха: Меня спрашивают - сколько ботокса вколол в голову? 3 3.04.2018, 23:15

1,624

Певец рассказал про увольнение за профнепригодность, борьбу с алкоголем и о своих трех браках.

Этот год у Александра Солодухи - подготовка к юбилею, в январе артисту исполнится 60. Чем не повод поговорить об ошибках молодости, трех браках и звании заслуженного артиста, которое певцу присвоили в начале нынешнего года...

Звание заслуженного артиста королю белорусского шоу-биза присвоили накануне 59-летия - 12 января. Получилось неожиданно, пишет kp.by.

Таким Александра Солодуху запомнили после его главного хита «Здравствуй, чужая милая» (фото слева). За 30 лет на сцене певец научился и стадионы собирать, и билеты продавать

Фото: личный архив.

- В первый рабочий день года, 3 января, звонок из Министерства культуры: «Срочно привезти документы, вам готовят звание». Я на всякий случай уточнил: «Народного?» - «Нет, пока заслуженного». Дело было в половине второго. Уточняю: «К которому часу?» - «К трем!» Оказалось, им надо подать к пяти, а установку получили утром… Такого еще не было в истории Беларуси! - делится воспоминаниями Александр. - Собрался за полчаса. Паспорт и свидетельство ИП с собой всегда, а вот трудовую и диплом об окончании мединститута я не мог найти. Хорошо, Наташа отыскала на втором этаже дома и бегом отвезла меня в министерство. Мне ведь и сон приснился накануне, клянусь - что президент вручает мне звание народного артиста.

Три четверти комментариев были такие: «Наконец-то народному дали заслуженного!» Все говорят, что достоин, больше 30 лет на сцене, собрал 30 арен - 19 стадионов и 11 ледовых дворцов спорта. Больше тысячи кассовых концертов. Звонки и поздравления - отовсюду. Правда, из моего выпуска мединститута 82-го года из 100 человек позвонил только один. А ведь я не только окончил, но и пять лет отработал в профессии.

Ну, бог с ним, что ни разу не пригласили на встречи выпускников, но сейчас, когда уже президент дал звание - знает же вся страна! - и сейчас молчание. Это не обида, не осуждение, так - констатация, с улыбкой. Все думаю: «Ребята, как? Что с вами происходит?»

Был и стал. Фото: личный архив.

- А не обидно, что звание присвоили только в 59?

- Многие об этом спрашивают, перечисляя фамилии молодых девочек, которым дали раньше. Но я уже лет 15 живу по принципу: обижаются слабые, сильные не обижаются никогда. И учу этому свою команду, детей, жену. Это отличная мотивация. Я верил, что это рано или поздно случится, все в один голос говорят, что не за горами и звание народного, на что я отвечаю: «Поживем - увидим». Я и Варечку мою, ей 7 лет, этому учу: сильные не плачут. Хотя и я, бывает, плачу, все люди порой плачут - от радости, переживаний, переполняющих эмоций. А творческие люди чрезмерно эмоциональные и ранимые.

Кадр из клипа на песню "Здравствуй, чужая милая".

«Финберг не продлил мой контракт с формулировкой «профнепригодность»

- Представляю эмоции молодого Саши Солодухи, которого Михаил Финберг уволил из оркестра. В чем не сошлись?

- Я пришел на сцену в 28 лет - 1 марта 1987 года. В оркестре был с первого дня - с 1 августа 87-го по 1 августа 88-го. Но всегда хотел петь сольно. А контракт попросту не продлили, с формулировкой «профнепригодность». В ответ на это я все эти годы улыбаюсь… Тогда устроился в эстрадный оркестр Общества слепых, потом несколько месяцев был в минском мюзик-холле, колесил по стране от Общества книголюбов. Затем два года отработал в составе Театра песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. А с 91-го года начал сольную карьеру.

- Если не секрет, как вам удалось победить зеленого змия? Знаю, что одно время он довольно сильно мешал жить…

- Да, было дело, как у многих творческих людей, несколько раз даже с жизнью прощался. Одной из таких ночей, когда думал, что уже все, я ухожу, какой-то голос свыше сказал мне: «Ты не имеешь права уйти на тот свет - ты обязан поднять сыновей». И эта внутренняя подсказка меня спасла.

Шел 94-й год, моим двойняшкам - Саше и Антону - было по 6 лет. И одна женщина, мой друг, утром позвонила и предложила помощь знакомого священника. Отец Игорь и есть моя точка отсчета. При первой встрече, а мы встречались с ним тогда регулярно, раз в неделю, он мне четко сказал: «Никогда себя не корите, не казните. Хотелось так жить, нравилось выпивать, веселиться? Главное, что вы поняли, осознали, что сейчас вам это уже мешает». Да, был период, когда я понял: или жизнь и сцена, или уход из жизни.

За 30 лет на сцене певец научился и стадионы собирать, и билеты продавать. Фото: личный архив

Надо обращаться в храм. И Саша Тиханович обращался, и Владимир Мулявин, царствие им небесное. И Стас Михайлов. Надо к Богу идти - это помощь и спасение. Потому что изнутри пробиваются неверие в себя и в жизнь, многочисленные «зачем?». Но я пережил ту катастрофу и с 1 августа 1994 года не пью крепких напитков.

«В семейной жизни нужно уметь прощать»

- Наверняка вам пришлось справляться и с чрезмерной эмоциональностью. После двух неудачных браков анализировали, что не так? Научились гасить страсти?

- Мой мудрый друг, богатый бизнесмен, говорит, что в семье никогда не бывает виноват один, всегда оба. О прошлом - либо хорошее, либо ничего. С первой женой Еленой мы расписались в 80-м, оба врачи: ей - 20, мне - 21. Развелись через три года, детей не было.

А в 87-м я расписался со второй женой Наташей. Тайком от моих родителей, они запрещали, считали, что она мне не подходит. Но Наташа была беременна, и я не мог поступить иначе, в том же году родились наши мальчишки…

Если задумываться о неудачах, всегда нужно начинать только с себя: причина происходящего вокруг - только ты. Зашкаливают эмоции? Бегом под контрастный душ или снег лопатой разгребать до мокрой спины. Летом - газон косить. А лучшее спасение от хандры и негатива - много работы.

- Сейчас вы общаетесь с бывшей женой Натальей, мамой ваших сыновей?

- Мы в хороших отношениях, у нас же общие дети, сыновьям уже по 30 лет. Надо оставаться людьми после любых ситуаций. Да, мы живем раздельно, я как помогал, так и помогаю. Мы с нынешней женой строим нашим детям квартиры.

Двойняшками Александру и Антону от второго брака в прошлом году исполнилось по 30 лет. Фото: личный архив

Что касается семейной жизни - нужно уметь прощать.

Я прочитал много литературы, и теперь навсегда в голове четыре пункта, которые должен соблюдать человек, если хочет идти постоянно вперед: быть уверенным в себе, терпеливым, бескорыстным и - четвертый, самый сложный - всепрощающим.

В жизни разное бывает. Например, у нас и с моей третьей женой, тоже Натальей, как и в любой семье, случается говорить на повышенных тонах, и ссоры происходят. Это жизнь, и она не была бы интересной, если бы была пресной. Зато у нас в доме позитивная светлая аура, все красиво, улыбки.

Третья свадьба Александра Солодухи состоялась 09.09.09. Фото: Виктор Дубойский

Но все мы живые - иногда срываемся, особенно сейчас, когда у меня такое количество работы, заказов. Все на износ, на бессонных ночах, измотан до предела… И Наташа моя столько сил отдает дому! Конечно, бывают срывы, мы не роботы. Но 5 минут, полдня подулись друг на друга - и снова обниматься, целоваться.

«Клиника подарила нам с женой шикарные новые зубы»

- Александр, некоторые считают вас домашним тираном - чтобы ни пылинки, свежее первое, второе, третье, а на Наташе еще и дочка Варя - отвези в школу, на секции... Да чего стоит одна ваша сложная разувательная программа для гостей, чтобы те не принесли грязь в дом!

- Я не тиран, но так во мне заложено - от мамы и от природы. В церковь заходишь - там тихо, спокойно, каждая вещь на своем месте. Умиротворение, порядок. А если хаос, бардак, грязно - тебе ж самому плохо от этого, ты же нервничаешь, тревога на душе.

С женой Натальей и дочкой Варей.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Да - нужно пахать, я и Наташе говорю: «Это титанический труд, но я добытчик на своем фронте, а ты - на своем». Дом блестит, Варечка каждое утро надевает все новое. Но и я не бездельничаю - каждый вечер чищу обувь всей семье - утром обуваем, как из магазина! И не только сверху, но и подошву всю вычищаю, когда дети приезжают - и по 10 пар сразу чищу. Мы обуваемся не в предбаннике, а в доме, и обувь, в том числе подошва, должна блестеть.

А на Наташе, да - четыре пункта: готовка, стирка, глажка, уборка. Плюс Варя - она тоже на Наташе, уроки, секции, родительские собрания. Но я Варе читаю перед сном сказки.

Жена Александра Наталья с их дочкой Варей. Фото: личный архив.

Всем непросто, каждый за свой фронт отвечает. Мы оба эмоциональные, я - Козерог, жена - Овен, как сцепимся, бывает и огненная смесь, но именно поэтому мы и двигаем горы. В то же время я понимаю, почему такой рывок и столько достигнуто: дом построили, и Варечку родили, и успех, и машины, и отдых, и деньги. Это все объединение двух наших с женой сумасшедших сил.

- Да, но не думали, что силы могут иссякнуть? Наташа рассказывала мне в интервью, что доктор запретил ей ездить на юг. А ведь проблемы со щитовидкой - это и есть сбой, когда организм не выдерживает…

- Да, и Наташа мне об этом говорит. Мы стараемся беречь друг друга. Но когда поначалу поднимался вопрос о домработнице, я высказал свое отношение: «Никогда, только своими силами». Я так привык - все своим трудом. Зато я жену балую: попросила шубу - пожалуйста, новую машину - пожалуйста, кольцо с бриллиантами - пожалуйста, Мальдивы - пожалуйста!

- А к косметологу жену отпускаете? Уколы красоты, говорят, в определенном возрасте неизбежны.

- Кремы, маски - да, для женщины это норма. Для меня же - вся страна знает! - только мыло, солнце и вода. Недавно под моей фотографией в интернете посыпались комментарии: «Сколько же он ботокса вколол в голову?» Я лишь смеюсь. Что касаемо мужчин - мужик должен оставаться мужиком. Как Коля Расторгуев, как Саша Розенбаум. Нужно вести здоровый образ жизни, быть спокойным, терпеливым, что порой с такой эмоциональной отдачей не всегда получается. И главное - быть в ладу с самим собой.

С супругой Натальей. Фото: личный архив.

Внешность, безусловно, дает очень много сил: бритая голова, роскошные белые зубы, улыбка. Вы же знаете, что у нас с Наташей новые зубы? Клиника подарила. Ощущение - не то слово! А мои морщинки Варечка, любя, называет лучиками, они даже придают некий шарм. И немаловажно - постоянное ощущение позитива, одержимости, победы.

Да, приходится пахать, бывает, что и круглыми сутками, но я обожаю это состояние. Ставишь цель, идешь к ней и сам себе доказываешь, что не бывает нерешаемых вопросов. Обожаю трудиться, пахать и зарабатывать.

- Это вы про то, что накануне выступлений по исполкомовским спискам обзваниваете директоров предприятий, приглашая на концерт?

- Да, важно же не только произвести, но и продать продукт. А кто это сделает лучше меня? Я по этой схеме работаю с 2010 года, и она ни разу не подводила - залы полные, люди довольные.

«На концерте во Дворце Республики забыл слова песни. Но выкрутился!»

- А правда, что ваша Варя не знает слова «нет»? Не боитесь разбаловать?

- Наташа ее в обратную сторону закручивает (улыбается). Наташа в этом плане у нас дома генерал и главнокомандующий. И если раньше я немного противился, то сегодня вижу результат и даже не сопротивляюсь.

Знаете, за эти годы я понял главное. В жизни могут происходить разные ситуации, важно уметь достойно выходить из любой. Не бояться, не стесняться или казнить себя - это легче всего. А относиться с пониманием и мудростью. Тогда и люди поймут. Например, недавно на концерте во Дворце Республики три района Минска праздновали 80-летие. Мэр устраивал концерт с Президентским оркестром, море артистов. Меня позвали закрывать концерт.

И вот меня объявляют, выхожу, пою первую песню живьем, а во второй песне не вступаю в куплет. И весь первый куплет не пою - напрочь забываю слова.

Вступаю на припеве, но второй куплет тоже напрочь забываю - и весь куплет, второй, тоже не пою. Невероятное напряжение, стресс. Но я с улыбкой говорю в зал: «Да, друзья, и так бывает - поддержите!» И с обеих сторон, из-за кулис, вышли дети - человек 500, целый хор. И мы как спели! Жалею только, что не сказал: «Спасибо, друзья, и до встречи в июне 2019 года на минском стадионе «Динамо»! Там уж я постараюсь слова не забыть!» (Смеется.) Жизнь - это ведь сгусток совершенно разных ситуаций, и только умудренный опытом зрелый человек любую из них сумеет принять и разрулить достойно.