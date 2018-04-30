Никол Пашинян призвал временно приостановить акции в Ереване
- 30.04.2018, 7:44
Тайм-аут объявлен до вечера понедельника.
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян призвал остановить акции протеста до вечера понедельника, 30 апреля, когда он встретится с представителями парламентских фракций. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Новая волна протестов в Ереване вышла требовать досрочных выборов. Пашинян сказал,что не исключает, что внеочередные выборы могут провести в течение двух месяцев.
Он отметил, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.
"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.
Новые акции начались 29 апреля - несмотря на то, что премьер Серж Саргсян подал в отставку, оппозиция решила добиваться досрочных выборов и устранения партии власти.
Правящая Республиканская партия Армении не намерена выдвигать кандидата на пост премьер-министра.