Никол Пашинян призвал временно приостановить акции в Ереване 30.04.2018, 7:44

Тайм-аут объявлен до вечера понедельника.

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян призвал остановить акции протеста до вечера понедельника, 30 апреля, когда он встретится с представителями парламентских фракций. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новая волна протестов в Ереване вышла требовать досрочных выборов. Пашинян сказал,что не исключает, что внеочередные выборы могут провести в течение двух месяцев.

Он отметил, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.

Новые акции начались 29 апреля - несмотря на то, что премьер Серж Саргсян подал в отставку, оппозиция решила добиваться досрочных выборов и устранения партии власти.

Правящая Республиканская партия Армении не намерена выдвигать кандидата на пост премьер-министра.