«Посмотрим, как заработает»: Министр труда допустила новые поборы с «тунеядцев» 30.04.2018, 7:56

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ИРИНА КОСТЕВИЧ

ФОТО: БЕЛТА

Если 100% оплаты услуг ЖКХ получиться собирать, возможны дальнейшие шаги.

Расширят ли перечень услуг, за которые тунеядцам придется платить по полной стоимости, станет ясно по итогам первых этапов работы декрета №1 «О содействии занятости населения». Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Напомним, согласно последнему постановлению Совмина, не занятые в экономике белорусы будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам три услуги ЖКХ: горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение. Ранее при обсуждении декрета также упоминались и другие услуги.

— Да, говорили и про здравоохранение, и про образование, и про транспортные услуги, — сказала Ирина Костевич. — Давайте так: посмотрим, как заработает норма постановления, которое предусматривает оплату услуг ЖКХ [по 100%-тарифам], а дальше будем смотреть. Надо сначала увидеть практику. Самое главное — чтобы эта система работала, работала не ради сбора денег через полное возмещение затрат. Самое главное — активность на рынке труда со стороны населения.

Перечень трудных жизненных ситуаций, которые освободят безработных от оплаты по полным тарифам, пока не сформирован.

— В мае мы планируем выехать во все регионы, провести семинары, встретиться с представителями комиссий, — сказала Костевич. — Комиссии работали и работают в этом году — уже в этом году более трех тысяч человек обратилось — будет пакет предложений с их стороны. Я думаю, где-то в мае-июне мы попытаемся перечень этих жизненных ситуаций сформировать.

Напомним, формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал. Те, кто подпадает под декрет «О содействии занятости населения», горячее водоснабжение начнут оплачивать по полным тарифам с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение — с 1 октября 2019 года. Полную плату за коммуналку будут брать только с тунеядцев, у которых есть свое жилье.