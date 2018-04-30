Мэй, Макрон и Меркель договорились об общей политике по Ирану 30.04.2018, 8:11

Лидеры Великобритании, Германии и Франции считают, что ядерную сделку следует распространить на ряд новых сфер.

Великобритания, Германия и Франция согласились друг с другом в том, что ядерное соглашение, отказаться от которого угрожает президент США Дональд Трамп, остается лучшим способом не дать Тегерану возможности обзавестись атомным оружием, сообщил «Голос Америки» со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Как сообщается, Тереза Мэй побеседовала по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники согласились друг с другом в том, что договор, возможно, необходимо расширить, с тем, чтобы он распространялся на такие сферы, как баллистические ракеты, развитие событий после завершения срока действия соглашения, а также на то, что участники консультаций рассматривают как дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе, отмечается в заявлении канцелярии главы британского правительства.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео, совершающий турне по Ближнему Востоку, заявил, что ядерное соглашение с Ираном «надо попытаться исправить».

По словам Помпео, он проинформировал партнеров по переговорам на Ближнем Востоке о прогрессе в обсуждении данного вопроса c европейскими союзниками, достигнутом в ходе его поездки в Брюссель.

«Мы, несомненно, достигли некоторого (прогресса), кое-что еще предстоит сделать», – пояснил Помпео.