«И правда обязательно победит – рано или поздно» 3 30.04.2018, 8:21

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Павел Шеремет

В Минске вспомнили о принципах и идеалах Павла Шеремета.

На Северном кладбище Минска вчера был открыт памятник журналисту Павлу Шеремету на его могиле. Он был убит 20 июля 2016 года в Киеве, в результате подрыва автомобиля, на котором ехал на работу.

На монументе выбиты слова, которые были его кредо: «Сила не в силе. Сила в правде», передает «Радыё Рацыя».

Монумент, который представляет собой расколотый посередине темный граниты куб, открыла мать журналиста, Людмила Шеремет:

«Павел боролся за правду, за демократическое общество, за свободные, истинные СМИ. И смыслом жизни для него, и путеводной звездой были слова: «Сила не в силе. Сила в правде». Это не его слова, а библейские. Но он жил с этим идеалом».

«И правда обязательно победит, рано или поздно», - сказала Людмила Шеремет. Затем состоялась церемония освящения памятника. На открытии присутствовали и возложили цветы к памятнику десятки людей. Это родственники, коллеги Павла Шеремета, политики, общественные деятели.