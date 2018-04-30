В Минске прошел уникальный футбольный матч с закрытыми глазами 30.04.2018, 8:43

Игра состоялась 29 апреля на стадионе парка Горького.

В Минске прошел уникальный футбольный матч с закрытыми глазами. В матче приняли участие представители национальной сборной Беларуси по футболу среди незрячих и игроки клуба «Арт-Старс», а также сборная команда Витебской области по футболу среди незрячих и футболисты клуба «Шахтер», сообщает «Салідарнасць».

Перед матчем главный тренер Олег Кириллов провел мастер-класс по незрячему футболу для всех желающих.