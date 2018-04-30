Невзоров: В «холодных войнах» Запад Россию делает виртуозно 5 30.04.2018, 8:54

3,415

Александр Невзоров

Разрушения от действий российских чиновников будут еще глубже, чем от ядерной бомбы.

Разрушения и потери России от "холодной войны" с Западом будут сопоставимыми с последствиями атомной бомбардировки. Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Тут будет отсечение от цивилизации, которое гарантирует грязь, обнищание, беспросветицу, безнадегу без всяких надежд на победу. Мы видели, как в "холодных войнах" Запад Россию делает виртуозно. Запад... не хочет расстраивать читателей своих таблоидов фотками обгорелых в ядерном пламени детей Подмосковья, и вообще, зачем сбрасывать атомную бомбу? Можно на регион просто сбросить Тулеева (экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. – ред.) или его аналог", – рассказал он.

Публицист отметил, что разрушения от деятельности российских чиновников будут еще глубже, чем от ядерной бомбы, а вместо красивой смерти в ядерном пламени россияне будут "долго бултыхаться в дерьме".

"Россия превратится в такую консерву в собственном соку. А у России, вообще, очень высокие так называемые литические свойства, она умеет сама себя растворять без науки, без технологий... Исход у такой войны тоже один – летальный. Тулеев, понятное дело, стал именем нарицательном, но Тулеев-то не уникален. Других кадров-то ведь нету. Что Тулеев? Ведь это же все, куда мы ни посмотрим на госслужащих, на начальство, мы увидим страшную кунсткамеру в банках", – подчеркнул Невзоров.

Он добавил, что Россия страдает от "запредельно низкого кадрового уровня" власти.

"Случись, что-нибудь адское в любом регионе, и вероятно, в любом регионе обнажится такая же глупость и трагическая примитивность власти. Но других-то кадров нет, и взяться им неоткуда. Так называемые хорошие люди, они в России, конечно, есть, но они хорошие, потому что ничем пока не управляют", – подытожил он.

6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

13 апреля в Госдуму РФ внесли законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". В частности, "закон об антисанкциях" предусматривает запрет на ввоз сотен лекарственных препаратов производства США.

Инициативу планируют рассмотреть в первом чтении 15 мая.