Слонимские активисты едут на первомайскую акцию в Минск 30.04.2018, 8:57

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Представители БНК в Слониме призвали все регионы последовать их примеру.

В воскресенье, 29 апреля, состоялось заседание активистов Слонимского объединения демократических сил. В ходе заседания было решено поддержать независимые профсоюзы и присоединиться 1 мая к первомайской акции в Минске, сообщает racyja.com.

По словам представителя Рады БНК слонимца Виктора Марчика, активисты Слонимского объединения демократических сил призывают также присоединиться к акции независимых профсоюзов демократов из других регионов Беларуси и принять в ней участие.

Напомним, что впервые за 10 лет Мингорисполком разрешил независимым профсоюзам провести первомайскую акцию. Согласно заявке Рады Белорусского конгресса демократических сил, акция состоится 1 мая с 14.00 до 16.00 в Киевском сквере в Минске.