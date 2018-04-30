Головная боль Лукашенко №1 12 30.04.2018, 9:21

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Как «тунеядцы» стали не источником доходов, а причиной расходов.

Проблемы, которые белорусский режим сам себе создал, и страхи, которые пришли к нему извне, обсудили в студии «Белсата».

Так называемые назначенные государством «тунеядцы» могут легко избежать штрафных стопроцентных коммунальных платежей, переписав квартиры на родственников, считает редактор Hrоdna.life Ирина Новик.

Историк и политик Игорь Ляльков отмечает, что «тунеядцы» стали не источником дополнительных доходов для государства, а причиной лишних расходов.

Подробнее об этом, «армянском синдроме» Лукашенко и островецком для всей страны – смотрите в видео.