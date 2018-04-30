По военным базам Асада в Сирии нанесли новый ракетный удар 5 30.04.2018, 9:28

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Ракетами поражены военные объекты в районах Хама и Алеппо.

Сирийская армия заявила о том, что подконтрольные ей базы в провинциях Алеппо и Хама подверглись ракетным ударам. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает Al-Arabiya. Взрывы собеседники телеканала назвали «новой атакой врагов» режима диктатора Башара Асада, однако конкретно, кем именно, по их данным, были нанесены удары, они не уточнили.

Звуки разрывающихся снарядов, как рассказали источники Al-Arabiya, были слышны в указанных местностях около 22.30 по местному времени. «Сирия подвергается новой агрессии. Вражескими ракетами поражены военные базы в районах Хама и Алеппо», — цитирует телеканал одного из собеседников. Взрывы, как уточняют источники Al-Arabiya, были «последовательными». По информации ряда собеседников телеканала, они были нацелены на позиции иранских войск, размещенных на этих базах.

При этом другие источники Al-Arabiya утверждают, что взрывы на базах произошли в результате «пожара на принадлежащем силам режима Асада складе боеприпасов».

Атаке, как пояснил один из собеседников Al-Arabiya, в частности, подвергся склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. Он, как поясняет телеканал, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. То, что именно этот объект был одной из целей ракетных ударов, РИА «Новости» подтвердил источник в правоохранительных органах Сирии. В результате нападения, по его словам, «возникли мощные взрывы и сильный пожар». Остальных подробностей произошедшего собеседники пока не сообщают.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что ракетные атаки могли осуществить израильтяне. Представители вооруженных сил Израиля пока не прокомментировали события. Ранее в тот же день министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что правительство страны оставляет за собой право на дальнейшие военные действия в Сирии. «Мы не намерены нападать на российские части и вмешиваться во внутренние дела Сирии», — подчеркнул Либерман, не исключив при этом нападений на иранских боевиков. По словам Либермана, главная проблема Израиля — «Иран, Иран и еще раз Иран».

Удар по Сирии США, Великобритания и Франция ранее нанесли в ночь на 14 апреля. Подобные действия западные союзники назвали ответом на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума. В результате этого происшествия, по данным ВОЗ, погибли 43 человека, еще около 500 — пострадали. Ответственность за случившееся коалиция тогда возложила на режим Башара Асада и Россию.

Атакам американских, британских и французских военных после этого в Сирии подвергся исследовательский центр в Дамаске, а также два объекта в провинции Хомс.