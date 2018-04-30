Водитель фуры: За двое суток проехал два километра 3 30.04.2018, 9:32

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На выездах из Беларуси в ЕС образовались огромные очереди.

29 апреля очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз достигли рекордных размеров: на белорусских пунктах в сторону Литвы, Латвии и Польши скопилось более двух тысяч фур и более 500 легковых автомобилей.

В редакцию tut.by обратился водитель фуры Денис. Он едет из Беларуси в Европу, но уже почти двое суток стоит на пункте пропуска «Каменный лог». По его словам, очередь растянулась примерно на 15−16 километров.

До выезда из Беларуси Денису осталось примерно 8,5 километров, по его расчетам, на них уйдет еще как минимум двое суток. Запасы у водителей подходят к концу, многие нервничают.

— За два дня я лично проехал два километра, — говорит Денис. — Белорусы работают — вопросов нет, 15 минут и ты оформлен. А литовцы не принимают — то у них компьютеры зависают, то электричество отключается. Обычно за двое суток это все проходишь, а тут два дня простояли и еще два нужно толкаться.

По данным Госпогранкомитета на 22.00 29 апреля, больше всего грузовых машин пытается выехать в Литву: в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 500 фур, «Котловка» — 180, «Бенякони» — 270, «Привалка» — 290.

Большегрузам приходится ждать и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» в очередь выстроились 310 грузовиков, «Урбаны» — 270. В направлении Польши в пункте пропуска «Брузги» выезда ждут более 100 машин, «Берестовица» — 120 (на въезд — 80), «Козловичи» — 30.

Есть сложности и с выездом легковых автомобилей из Беларуси. Выезда в Литву в пункте пропуска «Котловка» ожидают более 100 машин, «Каменный Лог» — 110, «Лоша» — 110, «Бенякони» — 40, «Привалка» — 0.

В направлении Латвии в пункте пропуска «Григоровщина» в очереди стоят более 90 легковушек, «Урбаны» — 70. В сторону Польши очередь из легковых авто есть только в пунктах пропуска «Берестовица» и «Брест» — по 80 машин.

В Государственном таможенном комитете объяснили, что причина заторов — на сопредельной стороне.

«Так, литовская сторона в преддверии выходных в течение дня вообще не принимала транспортные средства из-за неполадок в подаче электроэнергии. Что касается латвийского направления, на протяжении трех дней, с 24 по 26 апреля в пункте пропуска «Урбаны» проводились работы по прокладке инженерных сетей, в связи с чем временно прекращалось оформление автомобилей и транспортные потоки перенаправлялись в пункт пропуска «Григоровщина», — говорится в сообщении ведомства.

Таможенники отметили, что только за уходящую неделю они оформили около 45 тысяч грузовых и 125 тысяч легковых автомобилей. По их данным, автомобили, оформленные белорусской стороной, ожидают въезда в сопредельные страны в среднем 2−3 часа.

Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа. В ГПК просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.