Топ-10 лучших кинопремьер мая 1 30.04.2018, 9:42

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Названы главные «локомотивы» киномесяца.

Май — это маленькое лето, то есть время комедий, шумных блокбастеров и ярких мультфильмов. Будет много шуток, веселья, взрывов и супергероев в трико. Ну и еще немножко чего-нибудь военно-тематического. Кажется, прокатчики учли вкусы всех зрителей. Главные же локомотивы киномесяца — «Мстители», «Дэдпул 2» и новые «Звездные войны», пишет onliner.by.

«Мстители: Война бесконечности» (с 3 мая)

Режиссеры: Энтони и Джо Руссо.

В ролях: Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Том Холланд, Роберт Дауни мл., Крис Пратт, Бенедикт Камбербэтч.

Одна из самых масштабных кинопремьер года ударит по кинотеатрам всего мира в самом начале мая. Безусловное событие в мире кино и обладатель многочисленных рекордов уже хотя бы по затратам на съемки. Поговаривают, что бюджет новых «Мстителей» достиг невероятных полумиллиарда долларов, что позволит ленте легко сместить с пьедестала самую дорогую в истории картин четвертую часть «Пиратов Карибского моря».

Сюжет очередных кинокомиксов мало чем отличается от всего, что мы уже видели. Снова есть невероятно сильный злодей. Снова ему надо поработить/уничтожить/изменить мир. Снова для этого ему нужны могучие артефакты. Снова спасать нас всех будут супергерои в трико. Отличия в необычайном размахе происходящих событий. В «Войне бесконечности» собрали чуть ли не всех более-менее значимых героев вселенной Marvel и бросили их в мясорубку с полчищами врагов.

Чтобы отметить весь звездный актерский состав, надо было бы писать отдельную статью. В новых «Мстителях» можно увидеть весь цвет Голливуда, и хотя бы ради этого события стоит сходить на премьеру. Пропускать такое грешновато!

«Остров собак» (с 3 мая)

Режиссер: Уэс Андерсон.

Обычно мы редко пишем о мультяшных премьерах, если только речь не о громких проектах от «Диснея» и конкурентов. В майской подборке сразу две анимации. О «Распрекрасном принце» расскажем чуть ниже — это как раз история из «большой мультипликации». А вот с «Островом собак» все по-другому, потому что работа эта авторская и сделана без использования модного CGI.

Действия «Острова собак» происходят в одной из префектур Японии. Местный мэр, страстный почитатель кошек, издал указ, согласно которому всех собак необходимо согнать на свалку. Касается это и верного пса, принадлежащего племяннику градоначальника — 12-летнему мальчику Атари. Парень угоняет самолет и отправляется на поиски своего лохматого друга. Впереди его ждет много приключений.

«Остров собак» снят в кукольной анимации stop-motion. То есть подвинули лапу — сделали кадр, пошевелили собаке хвост — еще один, и так далее. Тем самым создается иллюзия движения. Сегодня в такой технике мультфильмы практически не снимают, потому что дорого, долго и не для широкой аудитории. Зато мультфильм отлично приняли на Берлинском кинофестивале, где он взял «Серебряного медведя» за режиссуру.

«Собибор» (с 3 мая)

Режиссер: Константин Хабенский.

В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас.

На этот раз в мае не будет чересчур большого количества «военных» премьер. А из того, что будет, больше всего внимания заслуживает режиссерский дебют Константина Хабенского.

Фильм базируется на реальной истории о единственном успешном восстании в концлагере. Речь о располагавшемся в Польше лагере Собибор. Осенью 1943 года заключенные во главе с советским офицером Александром Печерским смогли перебить охрану и бежать. Из более чем 400 беглецов войну пережили лишь немногим более 50.

К работе над «Собибором» подошли с размахом. Для фильма декораторы даже детально воссоздали лагерь смерти. Среди актеров есть не только россияне, но и литовцы, поляки, голландцы и сам Кристофер Ламберт.

«Дэдпул 2» (с 17 мая)

Режиссер: Дэвид Литч.

В ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Билл Скарсгард.

Главный безобразник супергеройского мира Marvel возвращается на большие экраны. Этого ждали все, кому надоели слащавые и пафосные представители кинокомиксов. Потому что Дэдпул несет с собой мешок юмора, везет телегу пошлости и вагон сарказма.

Основной антагонист парня со страшенным лицом — вон тот чувак из будущего. Мутант Кейбл прибыл, чтобы добраться до мальчишки, способного изменить ход истории. Да, прямо как в «Терминаторе». Дэдпул втянется во всю эту историю и через шутки-прибаутки будет спасать мальца, попутно собирая команду таких же психованных, как он, супергероев.

Режиссер первого «Дэдпула» участвовать в съемках продолжения отказался из-за разногласий с Райаном Рейнольдсом. Режиссерское кресло в итоге занял Дэвид Литч, на счету которого «Взрывная блондинка» и «Джон Уик». Уверены, это должно пойти на пользу экшен-составляющей картины.

«Конченая» (с 17 мая)

Режиссер: Вон Стайн.

В ролях: Марго Робби, Саймон Пегг, Майк Майерс, Макс Айронс.

Ох уж эти локализаторы! Безобидное в общем-то англоязычное название Terminal превратить в «Конченую» — это надо очень сильно постараться. Что ж, по крайней мере, это привлечет внимание русскоязычной аудитории к британскому неонуару, который запросто может оказаться одним из самых запоминающихся событий года в мире кино.

В соответствии с заветами Гая Ричи, в центре внимания ленты сразу несколько условно главных героев. Так, здесь есть парочка наемных убийц, которым надо выполнить очень опасный заказ. А вот учитель, который ищет да все никак не найдет достойный способ убить себя. Официантка готова ему помочь, чтобы заодно провернуть несколько своих коварных делишек. Зловещий уборщик наблюдает за происходящим и тоже что-то замышляет. Сюжетные судьбы всех героев в конце концов обязательно соединятся, перемешаются и приведут к чему-то абсурдному.

У «Конченой» потрясающий каст. Марго Робби недавно претендовала на «Оскар» за роль фигуристки в фильме «Тоня против всех», Майк Майерс когда-то радовал уморительными персонажами в «Остине Пауэрсе», а Саймона Пегга вы и так все знаете. Фильм с самым дурацким локализованным названием, но также с большим потенциалом.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (с 24 мая)

Режиссер: Рон Ховард.

В ролях: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон.

Май не даст вам вот так просто взять и отдохнуть от блокбастеров. После «Мстителей» и второго «Дэдпула» — контрольный выстрел в виде очередного спин-оффа знаменитой саги. А ведь не прошло и полугода после выхода восьмого эпизода! Кажется, «Звездных войн» в наших жизнях будет становиться все больше.

«Хан Соло», как понятно из названия, посвящен событиям, слегка отстраненным от основной сюжетной линии саги. Лента расскажет историю контрабандиста, начала его дружбы с Чубаккой и Лэндо Калриссианом. Наконец-то узнаем, в какой такой «честной игре» Хан выиграл «Тысячелетний сокол».

В роли Хана Соло, увы, не Харрисон Форд, а молодой актер Олден Эренрайк. Изначально режиссировать новую часть историй «Звездных войн» должны были Кристофер Миллер и Фил Лорд, на счету которых «Лего. Фильм» и обе части «Мачо и ботана». Их склонность к юмору, однако, не понравилась боссам, и вместо них пригласили Рона Ховарда. Поговаривают, он сделал из «Соло» чуть ли не гангстерскую драму.

«Секса не будет!!!» (с 24 мая)

Режиссер: Кэй Кэннон.

В ролях: Кэтрин Ньютон, Лесли Манн, Гидеон Адлон, Джон Сина.

Лавры «Американского пирога» еще долго не будут давать покоя кинематографистам. Очередная попытка вполне могла пройти мимо в толпе таких же пошленьких комедий, которые начинают расцветать и плодоносить в летний сезон. Однако «Секса не будет!!!» (опять же, в оригинале это всего лишь Blockers, но локализаторов уже не остановить) удивляет большим количеством положительных отзывов.

Хотя, казалось бы, откуда им взяться? Ведь тема, обыгрывающая вопросы лишения девственности и прочие волнующие выпускников школы насущные проблемы, изъезжена вдоль и поперек. Разве можно придумать новые и смешные шутки про секс? Судя по первым отзывам, есть еще порох в пороховницах.

В зарубежном прокате «Секса не будет!!!» появился несколько месяцев назад. Средний балл рецензий на агрегаторе Metacritic составляет 70 баллов из 100. Очень много для таких фильмов! В основном хвалят актрис, героини которых показали, что могут быть не менее похабными и смешными, чем парни.

«Распрекрасный принц» (с 24 мая)

Режиссер: Росс Венокур.

Мультфильм канадский и девчачий, но спродюсирован могучими силами, ответственными за мультики про Шрека. А еще здесь можно услышать голос Аврил Лавин, правда, только если смотреть и слушать премьеру на оригинальном языке.

Распрекрасный принц на то и распрекрасный, что его обожают все девушки королевства. Все дело в даре, который парень получил с рождения: до момента, пока ему не исполнится 21 год, он будет самым завидным женихом в мире. Но вот на кону то самое проклятое 21-летие, после которого принц никому не будет нужен. Значит, ему пора отправиться в опасное приключение и совершить три подвига, чтобы найти истинную любовь.

«Красный воробей» (с 31 мая)

Режиссер: Френсис Лоуренс.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг.

Странный шпионский триллер, снятый по мотивам одноименного романа Джейсона Мэттьюса. Кинокритики и зрители разделились на два лагеря — фильм или нравится, или нет, среднего не дано. Скорее всего, загвоздка в том, как сегодня воспринимается Россия на внешнеполитической арене.

Юная Доминика родилась в России, поэтому, конечно же, хотела быть балериной. Однако после травмы планы полетели под откос. Большой театр придется променять на карьеру шпионки-соблазнительницы. А тут еще покоя не дает «крот», который завелся на родине и работает на заграницу…

«Красного воробья» ругают за предсказуемый сюжет, «клюкву» и скуку. Хвалят примерно за то же. Удивительно, что в проект удалось заманить много звезд первой величины во главе с Дженнифер Лоуренс.

«Черновик» (с 31 мая)

Режиссер: Сергей Мокрицкий.

В ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Андрей Мерзликин.

Экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко, которая еще до выхода успела породить лютый холивар. Любители бумажного «Чистовика» посмотрели трейлер и давай возмущаться, что от книги ничего не осталось. Те, кому роман не нравится, в шоке от летающих боевых матрешек, игры актеров и прочего треша.

Главный герой фильма — дизайнер компьютерных игр Кирилл. Однажды его перестают узнавать все, с кем он был знаком. Затем Кириллу сообщают, что он избран для важной миссии. Отныне он должен встречать и провожать путешественников по параллельным мирам. Хочется вернуться к прежней жизни? Не выйдет, потому что у таинственных сил другие планы.

Смотреть или нет? Это как раз тот случай, когда неоценимую помощь в поиске ответа на вопрос может дать просмотр трейлера, нахватавшего на YouTube кучу дизлайков. Но если понравилось, то подождать «Черновик», безусловно, стоит.