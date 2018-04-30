Никол Пашинян официально стал кандидатом на пост премьер-министра Армении 6 30.04.2018, 9:47

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Фракция «Елк» единогласно поддержала кандидатуру лидера народных протестов.

Сегодня утром с участием лидера фракции «Елк» («Выход») Никола Пашиняна состоялось заседание фракции, на котором обсуждался вопрос о выдвижении лидера протестного движения на пост премьер-министра Армении.

Как сообщил «Радио Азатутюн» член фракции «Елк» Арарат Мирозян, фракция единогласно приняла решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра. Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Никола Пашиняна со стороны парламентского большинства - фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Сегодня также запланированы встречи Пашиняна с другими парламентскими фракциями, а именно: с фракциями РПА, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн».

Напомним, что на вчерашнем митинге на площади Республики в Ереване Никол Пашинян заявил, что готов занять пост премьер-министра Армении. Его заявление было тепло встречено тысячами сторонников.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии, намеченной на 1 мая.

Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения.

Он принял такое решение после уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.

В качестве «народного кандидата» Пашинян рассчитывает на то, что фракция большинства учтет «мнение народа» и обеспечит ему необходимые для избрания голоса.