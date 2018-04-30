«Жить!»: Сильные кадры с массового митинга в Бресте 7 30.04.2018, 9:55

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С какими плакатами брестчане пришли на акцию против аккумуляторного завода.

Митинг «Брестчанки против свинца» прошел в Бресте 29 апреля и собрал около 2000 человек.

«Брестская Газета» посмотрела, с какими плакатами пришли на мероприятие горожане и жители района, а также какие листовки подготовили организаторы митинга.

На митинге были плакаты, которые можно было увидеть на встрече в Тельмах в январе. Но гораздо больше было новых.