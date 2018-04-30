«Матери 328»: Будем вести переговоры, не прекращая голодовки 10 30.04.2018, 9:59

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Как смелые женщины заставили власти услышать их проблему.

Третий день никакой еды, кофе или чая. Под подъездом – карета скорой помощи. Обычная квартира в Калинковичах – вторая точка на карте Беларуси, где голодают матери осужденных по «наркоманской» статье 328 УК, говорится в репортаже «Еврорадио».

Участницы бессрочной голодовки требуют встречи с Лукашенко. Они убеждены, что дела «за наркотики» в Беларуси попросту фабрикуются, и хотят рассказать об этом. Их поддерживают «мамы 328», голодающие в частном доме в деревне под Минском. Участницы второй голодовки поставили палатки прямо в огороде – и также требуют встречи с Лукашенко.

Старшей из шести мам, голодающих в Калинковичах, – 66 лет. 28 апреля у нее поднялось давление, пришлось сделать укол. Подготовка и первые дни голодовки дались нелегко всем: увольнение с работы, визит милиции, вызов в прокуратуру… Но даже обещания председателя горисполкома не убедили участниц накрыть на стол.

«Плакала, извинялась, но ей пришлось отказаться нас принять»

«Мы собирались проводить голодовку в Буда-Кошелево, – вспоминает одна из участниц акции Лиана Шуба. – Но там начали давить на хозяйку дома. Вызвали в прокуратуру, рассказали, чем ей грозит предоставление помещения для несанкционированного мероприятия и возможности работы неаккредитованным СМИ. У нее младший сын находится под надзором, угрожали отправить его за решетку. Понятно, что ребенок – дороже всего. Она плакала, извинялась, но ей пришлось отказаться нас принять».

Организаторам пришлось думать над новым местом. Остановились на квартире в Калинковичах, где живет еще одна «мама 328». Чтобы не было проблем, сходили в Гомельский горисполком и попросили официального разрешения – оставили заявку на проведение массовой голодовки. Там отказали.

«27 апреля мы собрались, – продолжает рассказывать Лиана Шуба. – Не успели приехать и сообщить журналистам адрес, как пришли милиционеры, вручили хозяйке квартиры повестку явиться в прокуратуру для дачи объяснений. Мы спросили, что за объяснения. Нам ответили, что она предоставляет помещение для несанкционированного мероприятия. Потом нас навестил директор школы, которая расположена в этом районе, якобы по сигналу, что здесь находятся несовершеннолетние дети без присмотра. Да, у дочки хозяйки квартиры есть сын – директор школы убедился, что несовершеннолетний ребенок находится вместе с мамой и бабушкой и, вдобавок, не учится у него.

На этом визиты не закончились. Убедиться в том, что ребенок под присмотром, пришли из садика, где работает дочка хозяйки. Сказали, что получили сигнал из инспекции по делам несовершеннолетних. Вот так на нас оказывают давление. И это не все: Татьяну Каневскую, которая придумала эту акцию, попросили написать заявление об уходе с работы. Разве это честно? Ведь мы не требуем ничего невыполнимого. Например, я считаю, что это неправильно, когда за контрабанду 300 килограммов наркотиков дают срок меньше, чем за продажу 20 граммов марихуаны. Что-то у нас не так – надо все это отрегулировать».

«Поедем на встречу с чиновниками, не прекращая голодовки»

Голодающие матери не успевали открывать и закрывать двери перед «гостями». 27 апреля около 21:00 в квартиру снова пришли. Так начались переговоры голодающих с председателем Калинковичского райисполкома Сергеем Гвоздем и председателем районного «совета депутатов» Виктором Замостиком.

«Они захотели с нами познакомиться, узнать, кто мы и что здесь делаем, – объяснила участница голодовки. – Перед нами даже извинились! Я так поняла, их задача была выступить в качестве миротворцев, уладить конфликт. Они озвучили, что глава администрации Лукашенко Наталья Качанова готова нас принять 2 мая. Мы ответили, что администрация Лукашенко не является органом, который обладает законодательной инициативой. Мы требуем изменения законодательства и пересмотра уголовных дел по статье 328. Председатель исполкома долго пытался убедить нас, что нужно пойти навстречу властям, выслушать их предложения, найти какой-то компромисс. Мы выдвинули встречное требование, чтобы на этой встрече присутствовали руководители всех заинтересованных ведомств, у которых есть право законодательной инициативы и которые будут согласовывать законопроект по изменению статьи 328. Только при этом условии мы поедем в администрацию Лукашенко на встречу с чиновниками. Не прекращая голодовки».

Матери осужденных попросили предоставить им транспорт, ведь 2 мая – это будет уже шестой день голодовки. Председателю Совета районных депутатов вручили список чиновников, которых женщины хотят видеть на встрече, а также список журналистов, которых просят сопровождать их в поездке. Он пообещал дать ответ на следующий день. Обещание сдержал и пришел около 17:00 28 апреля. Объяснил, что матерей ждут в АП, список был передан, но кого конкретно пригласит на встречу Качанова, ответить пока не может. А вот с транспортом в Беларуси беда: добираться придется самим.

Мамы приняли приглашение в администрацию Лукашенко. «Если по результатам встречи нам четко не скажут, что – да, будут пересмотрены уголовные дела, будет создана для этого комиссия, создан законопроект по изменению статьи 328, то мы вернемся обратно и продолжим голодовку», – обещают в Калинковичах.