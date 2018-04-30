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«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании

  • 30.04.2018, 10:20

Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании-2017/18.

За три тура до окончания турнира каталонцы стали недостижимы для главного конкурента – «Атлетико». Отрыв между командами составляет 11 очков (у «Барсы» игра в запасе), пишет «Трибуна».

«Барселона» завоевала чемпионский титул в 25-й раз в истории.

По общему количеству чемпионских титулов «Барселона» уступает только мадридскому «Реалу» (33).

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде завоевал титул в первый год работы с командой.


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