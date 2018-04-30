Что белорусы хотят сказать Лукашенко

Что белорусы хотят сказать Лукашенко28
- 30.04.2018, 10:26
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Результаты анонимного опроса.
27 апреля на Telegram-канале «Беларусь головного мозга» подписчиков ждал немного необычный пост. Это было предложение немного сыграть в Дудя. Каким образом? Конечно, ответить на вопрос, пишет kyky.org.
Только один. Для этого нужно было пройти по ссылке и анонимно написать гугл-доке свой ответ на вот такой вопрос: «Оказавшись перед Лукашенко, что бы вы ему сказали?»
Что ответили белорусы
На основе пятисот присланных ответов авторы канала сделали карту самых употребляемых слов. И теперь мы знакомим вас с этим топом слов. Красным замазаны маты и нехорошие пожелания. Обратите внимание, что это только наиболее употребляемые слова, а не полный ответ на вопрос.
Как видите, самое наболевшее у белорусов, это: «Александр», «Григорьевич», «Саша», «уходи», «хватит», «пора», «Беларусь», «народ», «доколе».