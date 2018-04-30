Как выглядит поверхность Марса с орбиты 1 30.04.2018, 10:34

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Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter опубликовал свой первый снимок с 400-километровой орбиты Марса.

На нем можно увидеть участок поверхности планеты в 40 километров около Кратера Королева. Фото сделано в рамках программы ExoMars — совместного проекта ЕКА и Роскосмоса. Об этом пишет «Хайтек».

Космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter состоит из четырех приборов: камеры, двух спектрометров и нейтронного детектора. На фотографии он заснял участок из грязи, льда и пыли. Ученые пытаются сделать с помощью спутника тысячи фотографий, чтобы понять структуру газа и геологических процессов, связанных с появлением метана в атмосфере.

При этом в атмосфере не должно быть метана, поскольку химические реакции приведут к его распаду. Значит, по какой-то физической и химической причине концентрация метана резко выросла, и ExoMars Trace Gas Orbiter должен узнать причины этого.

29 апреля стало известно, что миссия Mars-2020 оказалась под угрозой из-за трещины в термозащитном экране марсохода. Цель термозащитного экрана — защита марсоход и систему посадки от разрушения во время вхождения в атмосферу Марса при посадке. Поскольку системе придется выдерживать температуру до 2 тыс. градусов по цельсию, во время тестирования компании подвергают щит нагреванию и давлению на 20% больше, чем планируется при посадке.