Пресса Британии: Главу British Petroleum пытались отравить российские спецслужбы 4 30.04.2018, 10:53

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Боб Дадли

Фото: Alastair Grant / AP

Россияне хотели сместить Боба Дадли и применили для этого план медленного отравления.

Российские спецслужбы стоят за отравлением главы британского нефтяного гиганта ВР Боба Дадли, пишет Daily Telegraph (перевод – bbc.com), основываясь на рассказе бывшего сотрудника ВР. Илья Заславский, проработавший четыре с половиной года в TНK-BP, утверждает, что российские высокопоставленные лица хотели сместить Дадли, и применили для этого план "медленного отравления".

В настоящее время Илья Заславский - эксперт фонда "Свободная Россия" в Вашингтоне и научный сотрудник Британского Королевского института международных отношений Чатем-Хаус, отмечает газета.

По словам Заславского, только ФСБ могла сделать так, чтобы американскому руководителю нефтяной компании ввели токсин, который причинил бы вред, но не убил его.

Разговоры об отравлении Боба Дадли возникли еще в 2014 году - через шесть лет после того, как глава тогда еще ТНК-ВР поспешно уехал из Москвы в августе 2008-го.

Бывший сотрудник TНК-BP утверждает, что анализы крови Дадли тогда показали, что его пытались "медленно отравить".

В 2013 Роберт Дадли продал "Роснефти" долю своей компании в совместном предприятии ТНК-ВР в обмен на 12,5% акций самой "Роснефти" плюс 12 млрд долларов наличными, напоминает газета.

Это произошло за два года до смерти Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне радиоактивным полонием, напоминает газета, и за 10 лет до отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Смысл заключался в том, чтобы сместить Боба Дадли и еще около 150 западных менеджеров", - цитирует издание Илью Заславского.

"Сначала против Дадли и еще нескольких старших менеджеров начали возбуждать различные уголовные дела - против них лично, а не против ВР. Это был первый намек, что Дадли должен уйти. Но он этого не сделал. Он был упрям, - рассказывает Daily Telegraph бывший сотрудник нефтяной компании. - Тогда они отправили ему более доступное послание, отравив его еду. Конечно, доказать, кто именно отравил его, было невозможно".

Ссылаясь на одного из советников Дадли, Илья Заславский утверждает, что яд подложили Дадли в пищу летом 2008 года. Позже анализы крови, сделанные в Британии, показали, что он был отравлен в России, говорит Заславский. "Отравлением должны были заниматься профессионалы, чтобы быть уверенными в том, что Дадли не умрет", - цитирует газета Заславского.