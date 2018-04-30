За редкими белорусскими птицами теперь можно наблюдать онлайн 30.04.2018, 10:59

Камеры установлены возле гнезд скопы и пустельги.

За гнездами белорусской пустельги и скопы можно следить онлайн, сообщили в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Гнездо пустельги, за которым ведется видеонаблюдение, расположено на многоэтажном доме в Бресте. Птицы семейства соколиных не изготавливают гнезда сами: они занимают либо уже готовые (оставленные воронами, сороками, грачами), либо гнездовые ниши. Рядом с гнездом установлена камера, которая ведет трансляцию. В АПБ отметили, что это уже девятый сезон онлайн-видеонаблюдений за пустельгой в Беларуси.

Скопа — пернатый хищник, который питается рыбой. Этот вид имеет национальный и международный статус охраны. Скопы возвращаются с зимовки в апреле. Свои гнезда они строят на плоских верхушках высоких деревьев возле верховых болот или озер, часто на островках. Гнездо, за которым «подсматривает» камера, построил в свое время известный белорусский орнитолог Владимир Ивановский. Оно находится в Россонском районе Витебской области на территории, которая арендуется охотничьим хозяйством «Красный Бор». Инициировал трансляцию Научно-практический центр по охотоведению и управлению ресурсами диких животных.

Наблюдать за соколом -пустельгой можно тут

Наблюдать за скопой можно тут.