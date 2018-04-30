Ким Чен Ын будет торговаться 2 Георгий Кухалейшвили

30.04.2018, 11:10

Фото: AFP

Еще рано говорить о преодолении корейского кризиса.

США и Южной Корее предстоит непростой диалог с Северной Кореей по поводу условий денуклеаризации. Ким Чен Ын будет набивать ракетно-ядерной программе высокую цену и требовать гарантии неприкосновенности его режима и экономических преференций от США и Южной Кореи

На прошлой неделе верховный руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели переговоры в деревне Пханмунджом, которая находится в демилитаризованной зоне. Масс-медиа придают большое значение этой встрече, называют её "исторической". Всюду пишут о мире между Сеулом и Пхеньяном. Впервые за последние 11 лет лидеры Северной и Южной Кореи провели переговоры. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали декларацию, в которой стороны выразили намерение заключить мирный договор.

С момента окончания Корейской войны 1950-1953 гг., в которой помимо южных и северных корейцев принимали участие США и Китай, так и не был подписан мирный договор. Формально между Южной и Северной Кореей действует перемирие с 1953 г. В декларации стороны выразили желание провести денуклеаризацию на Корейском полуострове (превращение в зону, свободную от ядерного оружия), провести в этом году ещё одни переговоры при участии США и, возможно, Китая, сократить вооружения, содействовать воссоединению корейских семей, которых разделила война. В ходе переговоров северокорейский лидер подтвердил прекращение ракетных испытаний. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудили возможность объединения железных дорог двух стран.

Данная встреча дала старт переговорам на уровне глав государств Северной и Южной Кореи, а в перспективе с США, по поводу свёртывания северокорейской ракетно-ядерной программы. Основы для диалога, заложенные во время встречи делегаций Севера и Юга в Пханмунджоме в январе этого года, были закреплены. Президент США Дональд Трамп сообщил, что время и место переговоров между США и Северной Кореей уже определены. Какие-либо детали американский президент не уточнял. В любом случае, пока рано говорить о том, что наступил мир на Корейском полуострове.

Любая декларация – это не обязательный для выполнения договор, а лишь оглашение намерения что-либо сделать. США и Южной Корее предстоит непростой диалог с Северной Кореей по поводу условий денуклеаризации. Наверняка Ким Чен Ын рассчитывает добиться твёрдых гарантий неприкосновенности его режима и экономических преференций от США и Южной Кореи.

Дипломатический маневр Ким Чен Ына

Переговоры в Пханмунджоме – еще одно подтверждение резкого изменения тактики во внешней политике Ким Чен Ына. В прошлом году не было даже намека на желание Ким Чен Ына заключить мир с Южной Кореей и прекратить ракетно-ядерную программу. В прошлом году Северная Корея провела 16 ракетных испытаний, в рамках которых запустила 23 баллистических ракеты.

Арсенал КНДР пополнился новыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасонг-14", "Хвасонг-15", ракетами малой и средней дальности различных модификаций. Ким Чен Ын угрожал запустить баллистические ракеты в сторону США, Австралии. В ходе испытаний баллистические ракеты пролетали в воздушном пространстве Японии. Сыпались угрозы войны в адрес Южной Кореи.

По мнению китайских геологов, КНДР прекратила ядерные испытания в связи с выходом из строя полигона в горах на севере страны после испытания водородной бомбы в 2017 г. Из-за мощного взрыва часть горной породы обрушилась и накрыла полигон. На создание нового ядерного полигона у Пхеньяна нет денег. Даже если так, то Ким Чен Ыну ничто не мешало ограничиться продолжением испытания баллистических ракет. По разным источникам, на вооружении КНДР уже есть порядка 60 ед. ядерного оружия.

Повреждение ядерного полигона – не единственная и не самая главная причина изменения позиции Ким Чен Ына. Северокорейский диктатор стал сговорчивее после введения Совбезом ООН последнего пакета международных санкций в декабре прошлого года. Новые ограничительные меры требуют от стран – членов ООН сократить поставки очищенной нефти в Северную Корею на 89%, вернуть на родину всех северокорейских трудовых мигрантов и проверять все северокорейские суда, чтобы пресечь незаконную перевозку топлива. Выживание Северной Кореи зависит от импорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее запреты ООН накладывали ограничения на импорт готовых нефтепродуктов, но не нефти. Ежегодно Северная Корея покупает 8,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. ООН лишила КНДР важного источников дохода – экспорта рабсилы. Около 100 тыс. северокорейских рабочих трудятся на стройках, шахтах, в сфере торговли в Китае, РФ, странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и приносят в казну 2,3 млрд долл. в год. Продолжают действовать ранее введенные Совбезом ООН ограничения на импорт масла и экспорт угля, железной и свинцовой руды, металла, морепродуктов, текстиля. В октябре прошлого года один из северокорейских перебежчиков, бывший дипломат Тхэ Ён Хо заявил, что экономика КНДР не выживет в условиях более жёстких санкций. До ввода жёстких санкций, в 2016 г. северокорейская экономика выросла на 3,9%.

Сейчас Ким Чен Ын действует исходя из рационального расчёта. Он лучше любого перебежчика осознаёт последствия международных санкций для северокорейской экономики, которые США готовы ужесточать до бесконечности. В прошлом году с помощью провокаций Ким Чен Ын испытывал терпение новой администрации республиканцев и убедился в том, что теперь у власти в США находятся жёсткие люди, у которых хватит политической воли применить военную силу ради реализации своих целей, если дипломатия и санкции окажутся бесполезными.

Видимо, на Пхеньян произвели впечатление недавние точечные удары США крылатыми ракетами "Томагавк" по объектам, где могло храниться или производиться химическое оружие в Сирии, а также уничтожение отряда российских наёмников из ЧВК "Вагнер" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Такая же участь рано или поздно могла постичь и северокорейские полигоны, заводы, исследовательские центры, которые принимают участие в ракетно-ядерной программе.

Отрезвляюще на Ким Чен Ына подействовала пассивность Китая по северокорейскому вопросу. В отличие от председателя Компартии Китая Мао Цзэдуна, который послал стотысячную армию на помощь северокорейским коммунистам и оттеснил американские войска за 38-ю параллель в годы Корейской войны, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин не встал на сторону Ким Чен Ына в противостоянии с Трампом.

Китай не наложил вето на резолюции, регламентирующие международные санкции против КНДР в Совбезе ООН, а присоединился к ним. Пекин формально приостановил импорт угля из Северной Кореи. Хотя объёмы угля (2 млн т), которые Китай ежемесячно покупает в Северной Корее, являются меньшими, чем те, которые подпадают под международные санкции (свыше 7,5 млн. т).

Северокорейская проблема – это головная боль Поднебесной, у которой в последнее время сложные отношения с Америкой. В июне прошлого года США ввели санкции против китайского банка Bank of Dandong, который переводил деньги в Северную Корею, против двух физических лиц и одной компании, а в ноябре распространили ограничительные меры на 13 китайских компаний. В этом году Штаты ввели высокие пошлины в отношении китайской стали и алюминия.

Возможно, китайские коммунисты предупредили северокорейских единомышленников, что в случае конфронтации с США и Южной Кореей им придётся рассчитывать на свои силы, и посоветовали согласиться на переговоры. Во время встречи с Си Цзиньпином в Китае в марте 2018 г. Ким Чен Ын подтвердил свою готовность к диалогу с США и Южной Кореей и заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова является неизменной позицией.

Северокорейский торг

В условиях отсутствия сторонников северокорейской ядерной программы за рубежом, Ким Чен Ын решил попробовать выторговать для себя приемлемый мир ради отмены международных санкций. Он решил пойти по стопам своего отца, высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, который также пошёл на диалог с США и Южной Кореей и заморозил ядерную программу в 1994-2003 гг. Население Северной Кореи страдало от голода и стихийных бедствий, а коммунистический режим не мог решить проблемы. КНДР нужна была материальная помощь из-за рубежа.

В 1985 г. Северная Корея подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в 1991 г. заключила с Южной Кореей соглашение о создании на Корейском полуострове безъядерной зоны. В 1992 г. была достигнута договоренность о допуске к ядерным объектам экспертов МАГАТЭ. В 1994 г. между США и Северной Кореей было подписано рамочное соглашение, согласно которому КНДР обязывалась заморозить и демонтировать газографитовый реактор, сохранить участие в ДНЯО, свернуть разработку ядерного оружия.

Взамен США должны были построить в КНДР атомную электростанцию с двумя легководными ядерными реакторами и поставлять 500 тыс. т жидкого топлива в год. Однако КНДР возобновила ракетно-ядерную программу в 2003 г. после того как администрация экс-президента США Джорджа Буша – младшего стала подозревать Пхеньян в разработке биологического оружия и в 2002 г. отнесла страну к так называемой оси зла, вместе с Ираком и Ираном. Специалисты МАГАТЭ покинули страну в 2002 г., а США так и не построили обещанную атомную электростанцию.

Предстоящие переговоры между США, Северной и Южной Кореей и Китаем будут сложнее, поскольку Ким Чен Ын будет набивать ракетно-ядерной программе высокую цену. Отказываясь от ядерного оружия, Ким Чен Ын теряет фактор давления на США и Южную Корею. Для него "ядерная дубинка" – это гарантия сохранности коммунистического режима в КНДР. Трампу и Мун Чжэ Ину придётся признать его правление в КНДР вечным, гарантировать невмешательство во внутренние дела Северной Кореи. Ким Чен Ын может пойти по иранскому пути и отказаться только от ядерного оружия, требуя сохранение на вооружении баллистических ракет средней и малой дальности в качестве гарантии своей безопасности.

Баллистические и крылатые ракеты с неядерными боеголовками есть на вооружении многих стран мира. Ядерное оружие бесполезно как средство ведения войны, зато обычное высокоточное оружие более эффективно играет роль средства устрашения, поскольку вероятность его применения гораздо выше.

Военный опыт России и США тому подтверждение. Такой расклад не выгоден Трампу, поскольку если Штаты закроют глаза на ракеты Северной Кореи, тогда невозможно будет заставить Иран отказаться от ракетной программы. В радиус поражения иранских ракет с неядерными боеголовками (2 тыс. км) попадают американские военные базы и объекты в странах Персидского залива.

Стоит задача полностью вывезти ядерное оружие с территории Северной Кореи и закрыть существующие ядерные объекты. США и Южная Корея хотят обязать Северную Корею отказаться от ядерного оружия до окончания президентского срока Трампа в 2021 г. Задача не допустить, чтобы Ким Чен Ын увязал северокорейскую проблему с процессом ядерного разоружения и не стал требовать от США отказа от ядерного оружия.

Ким Чен Ын может потребовать инвестиций в свою экономику для создания новых рабочих мест. Корейцы могут договориться о возобновлении работы совместных предприятий в свободных экономических зонах "Кымгансан" и "Кэсон", созданных в 1990-х и 2000-х гг. КНДР может выторговывать у США и Южной Кореи безвозмездную финансовую помощь на несколько десятилетий в качестве компенсации за отказ от ядерного оружия.

Денуклеаризация и гарантии безопасности

До сих пор не понятно, каким образом будут реализовываться условия Пханмунджомской декларации в части денуклеаризации Корейского полуострова. Без возвращения экспертов МАГАТЭ на ядерные объекты не обойтись. Без демонтажа ядерных объектов в Северной Корее грош цена каким-либо договорённостям. В противном случае угроза возобновления Пхеньяном ядерной программы будет сохраняться вечно. Показателен опыт отказа от ядерного оружия ЮАР. В 1989 г. власти ЮАР разобрали и утилизировали 7 ядерных бомб. Страна подписала ДНЯО. В 1994 г. МАГАТЭ провело инспекцию и подтвердило безъядерный статус ЮАР. Затем в 1996 г. был подписан Пелиндабский договор о провозглашении Африки безъядерной зоной.

В случае денуклеаризации Украины, Беларусь и Казахстана всё советское ядерное оружие, которое осталось на их территории после провозглашения независимости, было вывезено в Россию. Страны также присоединились к ДНЯО. В 1994 г. Украина, США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум, в котором Украине гарантировалась безопасность и признавались её границы.

Китай может сыграть ключевую роль в проведении денуклеаризации КНДР. Не зря США и Южная Корея собираются пригласить его руководство на переговоры с КНДР. Китайские военные могут вывезти всё ядерное оружие и баллистические ракеты с территории КНДР в Китай либо китайские ядерщики помогут утилизировать северокорейские ядерные боеголовки. Ядерные объекты должны быть демонтированы под надзором МАГАТЭ.

Вряд ли КНДР согласиться на денуклеаризацию по украинскому сценарию. Как показал наш горький опыт, Россия, страна – участница Будапештского меморандума, сама же нарушила документ, осуществив агрессию в Украине 20 лет спустя. Китай может создать военные базы на территории Северной Кореи при сохранении существующих американских военных баз в Южной Корее, что позволит гарантировать безопасность на полуострове. США и Китай сохранят свои сферы влияния. Основой мира Северной и Южной Кореи станет совместная экономическая деятельность в условиях отсутствия санкций. Такой вариант денуклеаризации позволит решить северокорейскую проблему и сохранить существующий статус-кво на Корейском полуострове.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua