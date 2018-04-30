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Азаренко впервые выехала с сыном за пределы США

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  • 30.04.2018, 11:39
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Лео родился в Америке в декабре 2016 года.

Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко впервые выехала с сыном за пределы США. "Приключения мамы и Лео начинаются. Европа, вот и мы. Первая остановка — Мадрид", — написаласпортсменка в Twitter. И присоединила свое фото с сыном, передает «Еврорадио».

Лео Александр родился в Соединенных Штатах в декабре 2016 года. Отец мальчика — американец Билли Маккиг. Летом 2017-го, после того, как Виктория рассталась с отцом своего сына, тот обвинил белоруску в похищении ребенка. В итоге дело дошло до суда, который запретил вывозить Лео за пределы Калифорнии. В то время Азаренко, бывшая первая ракетка мира, вернулась на корт и начала возвращать утраченные позиции. Из-за судебного решения она не могла участвовать в теннисных турнирах — не хотела оставлять сына, а взять с собой ей не разрешали. Позже она написала, какое психологическое давление выдержала со стороны родственников и друзей отца Лео — ее оскорбляли в соцсетях.

В январе 2018-го американский суд вынес решение по делу об опеке в пользу Виктории Азаренко. Маккиг, видимо, пытался его обжаловать, но неудачно. Сейчас Виктория сможет привести своего сына в Беларусь.


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