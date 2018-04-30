Автобус «Минсктранс» съехал в кювет под Ригой: есть раненые 1 30.04.2018, 11:26

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Фото: Konstyantyn Melnyk

Водитель не справился с управлением.

Сегодня утром в результате ДТП с автобусом из Беларуси на Баускском шоссе пострадали пять человек, двое из них с травмами средней тяжести доставлены в больницу.

Как сообщает сайт lsm.lv со ссылкой на данные Госполиции, автоавария произошла около 7.00 на 30-м км Баускского шоссе в направлении Риги.

По предварительной информации, водитель автобуса «MAЗ» не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.

В ДТП пострадал автобус «Минсктранс», обеспечивающего пассажироперевозки также по маршруту Минск-Рига. По информации на сайте предприятия, автобус должен был в понедельник прибыть на Рижский автовокзал в 8.00.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что на месте происшествия работали три бригады медиков.

Двое пострадавших с травмами средней степени тяжести были доставлены в больницу, шесть человек от госпитализации отказались.