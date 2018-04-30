закрыть
30 апреля 2018, понедельник, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В результате взрыва в Кабуле погибли девять журналистов

  • 30.04.2018, 11:48
Фото: AP

Взрыв произошел в квартале правительственных зданий.

По меньшей мере 29 человек, включая девять журналистов, погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.

По данным телеканала, первый взрыв произошел примерно в 8 утра по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место происшествия.

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Гибель своего фотографа подтвердило информационное агентство France Press.

Рядом с местом взрыва, помимо посольства США, находятся штаб-квартира НАТО, здания правительства Афганистана, включая президентский дворец, министерство обороны и штаб-квартира разведслужб Афганистана.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский