Витебские «Матери 328»: Голодовка может распространиться на всю Беларусь 2 30.04.2018, 12:07

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Витебчанки готовы присоединиться к голодовке движения «Матери 328».

Витебские матери осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических веществ) готовы присоединиться к голодовке, которую 27 апреля объявили участники движения «Матери 328», сообщает витебская «Весна».

В целом по стране - в деревне Остров Пуховичского района, в Калинковичах и Могилеве - голодает уже около 30 женщин.

Основное требование, которое выдвинули голодающие, - встреча с Лукашенко.

Витебские матери: Голодовка может распространиться на всю Беларусь

Три представительницы движения «Матери 328» из Витебска посетили 28 апреля голодающих в Пуховичском районе и в знак солидарности на сутки отказались от еды. Матери говорят, что это только начало.

"Мы ждем и настроены очень серьезно. Ждем, чтобы власть нас услышала. Требования голодающих мы полностью поддерживаем. Главное - встреча с Лукашенко. А пока ждем на предполагаемую встречу 2 мая. Если она не состоится или пройдет не в том формате, который мы требуем, Витебск также присоединиться к голодовке и акция расширится на всю Беларусь ", - говорит координатор движения по Витебской области Наталья Шарипa.

"Считаю, что матери осужденных на большие сроки по статье 328 делают все правильно. Другого выхода у нас нет, поэтому и пошли на такие крайние меры. Если в Витебске начнется голодовка - присоединюсь обязательно. Будем ждать, надежда умирает последней. Я верю, что мы победим ", - говорит еще одна участница движения «Матери 328» из Витебска Ольга Леонтьева. Ее сын был осужден по упомянутой статье на 10,5 лет.

Мать рассказали также, что положение в лагере голодающих в Пуховичском районе "почти что боевое". Над местом, где проводится акция, весь день 28 апреля летал дрон, а после него в небе появился военный вертолет. Участницы голодовки полагают, что эти полеты неслучайны.

Наталья Шарипа рассказала также, что власти отказали ей в проведении с 21 до 25 апреля пикетирования около ТЦ в Витебске, которое она хотела устроить в целях сбора подписей и изучения общественного мнения. Причины отказа - неправильно выбранное место для пикета и отсутствие договоров с организациями, которые должны обслуживать массовое мероприятие (милиция, медики, ЖКХ).

Давление на активистку?

Наталья Шарипа сообщилa, что с начала кампании (с 13 марта) ее сын, который отбывает 14-летний срок в исправительной колонии №2, уже 37 суток провел в штрафном изоляторе (за нарушения формы одежды и распорядка дня). Хотя за два года, который провел в заключении, ни разу до этого в ШИЗО не попадал.

Мать полагает, что это может быть давлением на нее как активистку движения «Матери 328».