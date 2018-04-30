Блок «Царукян» решил единогласно проголосовать за Пашиняна 30.04.2018, 12:18

Блок является второй по величине фракцией Национального собрания Армении.

Сегодня в Национальном собрании состоялась встреча лидера протестного движения, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна с фракцией блока «Царукян», сообщает «Радио Азатутюн».

В результате встречи, в которой не участвовал лидер блока и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, фракция решила единогласно голосовать в пользу Пашиняна на намеченных на 1 мая выборах премьер-министра Армении.

После встречи представитель фракции Наира Зограбян сообщила, что вопроса о том, чтобы блок «Царукян» вошел в будущее правительство, не обсуждалось. Она также отметила, что вопрос о реформировании Избирательного кодекса, безусловно, будет обсуждаться после выборов премьер-министра.

Напомним, что сегодня фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра.

Блок «Царукян» является второй по величине фракцией Национального собрания, в состав которой входят 31 член.

Напомним, лидер блока Гагик Царукян в субботу заявил, что всей командой они отдадут голос «народному кандидату».

Напомним, что на вчерашнем митинге на площади Республики в Ереване Никол Пашинян заявил, что готов занять пост премьер-министра Армении. Его заявление было тепло встречено тысячами сторонников.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии, намеченной на 1 мая.

Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.

В качестве «народного кандидата» Пашинян рассчитывает на то, что фракция большинства учтет «мнение народа» и обеспечит ему необходимые для избрания голоса.