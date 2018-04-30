Блогер: Знаю, что многие милиционеры с презрением относятся к Шуневичу 3 30.04.2018, 12:25

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Игорь Шуневич

Павел Спирин написал повесть о главе МВД.

Юрист и видеоблогер Павел Спирин, автор фильма «Отчим», написал повесть «Лаврентий». Произведение посвящено министру внутренних дел Игорю Шуневичу, пишет сайт телеканала «Белсат».

В повести в сатирической форме описываются приключения министра. Фигурируют также и другие известные в Беларуси силовики – командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и заместитель главы МВД Александр Барсуков. Персонажи Балабы и Барсукова, например, в произведении Павла Спирина настаивают на том, чтобы привлечь к административной или уголовной ответственности птицу, которая нагадила на памятник царскому городовому. Балаба в повести называет этот инцидент «террористическим актом».

Цитата из повести:

«Не позволим, – завизжал генерал Барсуков, – я эту птицу давно знаю. Да на ней клейма негде ставить. Обычный хулиган, только с крыльями. Я ее трижды до этого видел у памятника, а также был свидетелем, как она клювом портила государственное имущество. Эти поступки уже как-то эту птицу характеризуют.

Барсуков разжигал сам себя, и с каждой секундой его речь становилась все более уверенной. Даже министр невольно поймал себя на мысли, что не зря поставил такого патриотического человека своим заместителем».

Впоминается в произведении и о мундире НКВД, который носит Игорь Шуневич – главный персонаж заказывает себе золотые пуговицы к этой форме.

«Майор смотрел на этого золотопогонного гиганта мысли с гордостью. Теперь он точно знал, в Республики Беларусь есть два человека, которые за день, в одиночку, могут раскрывать особо тяжкие преступления: Лукашенко и Шуневич».

А вот о чем думает сам министр в повести Спирина:

«Может ли этот вероломный народ быть настолько неблагодарным? Кажется, может. Ведь те шестьдесят тысяч фашистских недобитков, которые вышли 19 декабря 2010 на площадь, посмели выразить свое недовольство законно избранной властью. И, если бы не он, не его коллеги из КГБ? Да, если бы не слаженная работа руководителей областей и города Минска, то этих подонков на площади было бы под миллион человек. А так получилось спасти страну, спасти Александра Григорьевича».

Одна из ключевых мыслей повести – это то, что Игорь Шуневич и сегодняшний МВД Беларуси являются идейным потомками Лаврентия Берии и НКВД.

«Главный смысл повести в том, чтобы показать, насколько Шуневич смешной и нелепый. Его слова ничего не значат – он говорит одно, а делает другое. Он просто не отвечает за свои слова. Ну и, естественно, он человек старой системы. И я не удивлюсь, если действительно у него родственники работали в НКВД и поэтому воспитали его в таком ключе», – рассказал Павел Спирин.

Блогер собирается прислать текст своей повести не только в независимые СМИ, но и в государственные органы – МВД, прокуратуру и суд.

«Пусть почитают. Я много с милиционерами разговаривал и знаю, что многие из них также относятся с презрением к Шуневичу. Поэтому я хочу показать таким милиционерам, что они не одиноки, что мы все видим, кто министр такой».

Мести со стороны МВД Павел Спирин не боится:

«Повесть получилась довольно жесткая, там есть за что зацепиться (в смысле оснований для преследования – прим.). Но я все же хочу, чтобы милиционеры это произведение прочитали».

Напомним, Павлом Спириным заинтересовались правоохранительные органы после того, как опубликовал фильм «Отчим», посвященный Александру Лукашенко и нынешнему государственному строю. Фильм в YouTube посмотрели более 630 тыс. человек.