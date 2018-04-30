Гороскоп путешествий: куда поехать в этом году разным знакам зодиака 30.04.2018, 12:35

Направления отдыха, которые подойдут каждому.

Италия, Греция, Португалия... Куда отправиться в этом году, учитывая свой знак зодиака? На этот вопрос отвечает tio.by.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны известны своей преданностью, и это касается в том числе и путешествий. Вы любите ездить в места, в которых уже бывали, ведь вам там понравилось. Вы любите открывать новые горизонты, но при этом не любите отклоняться от «протоптанных» тропинок. Самое время нарушить старую привычку! Почему бы не отправиться в Португалию? Если вы уже полюбили Италию, Францию, Испанию или Грецию, то поездка в Португалию не будет считаться «изменой». Страна идеально подходит для любителей вкусной средиземноморской кухни, длинных солнечных дней, красивых пляжей, уникальной архитектуры и богатой истории.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы – удивительно чувствительный знак. Это значит, что наибольший интерес у вас вызывают вещи, которые воздействуют на все ваши органы чувств. Вы любите яркие цвета, смелые вкусы и захватывающий практический опыт. Вам нравится находиться в атмосфере, полной любви и тепла. Поэтому 2018 год для тельца – это год Марокко. Вы точно полюбите местные оживленные базары, ароматные специи и теплое солнце. После таких ощущений вы точно захотите побывать тут еще раз.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Рутина – это не для близнецов. Вам нравятся перемены. Это касается и жизненных ситуаций, и эмоций, и людей (и это только в хорошем смысле). Вы любите «встряхнуться» и, не раздумывая, готовы сорваться с насиженного места. Ваша главная сила – это умение брать от жизни все, не смотря на обстоятельства. Так почему бы не рвануть в Колумбию? Ваша гибкость поможет вам выжить в «экстремальных» условиях страны, начиная от прохладной горной Боготы и заканчивая жаркими пляжами Санта-Марты.

Рак (21 июня – 22 июля)

Многие считают раков самым чувствительным знаком зодиака, и это не лишено смысла. Ваши чувства нельзя назвать мимолетными, вы все принимаете близко к сердцу. Вы выбираете сердцем, а не головой. И при планировании путешествия продолжайте прислушиваться к нему. Что думаете насчет Гавайских островов? Где-то внутри вы понимаете, что это будет отличная поездка − как можно не хотеть там побывать?

Лев (23 июля − 22 августа)

Львы любят путешествия больше других знаков, и это не удивительно. Вы общительны, энергичны, уверены в себе, для вас не составляет труда заводить новые знакомства. Наверняка у вас уже есть множество знакомых, разбросанных по всем уголкам Земли, и вы бы хотели навестить их. Это вы можете сделать в любой момент, но 2018 год для вас − это год Египта. Вам придутся по душе разговорчивые египтяне и местные достопримечательности. Не стоит забывать, что древние египтяне поклонялись кошкам: вы определенно будете в своей тарелке.

Дева (23 августа − 22 сентября)

Вам свойственно беспокойство: у вас аналитический склад ума, и вам комфортнее быть наблюдателем, чем пупом земли. Именно эти черты играли главную роль при выборе места для отдыха. Вас тянет к оживленным городам с богатой историей и быстрым ритмом жизни, а вот удаленные и уединенные места скорее всего не придутся вам по душе. В 2018 году оставайтесь верными себе и отправляйтесь на Шри-Ланку. Растворитесь в шумной толпе Коломбо и не дайте заскучать своему мозгу, посещая удивительные памятники истории и культуры. Во время путешествия, не забудьте пощекотать свои вкусовые рецепторы, ведь кухня на Шри-Ланке одна из самых ароматных и вкусных.

Весы (23 сентября − 22 октября)

Равновесие − главный жизненный принцип Весов. Вы любите, чтобы было не слишком жарко, но и не слишком холодно, не слишком темно, но и не слишком светло; вы активны, но в тоже время любите бездействовать. Возможно, именно по этой причине вы играете роль посредника во многих ситуациях. Чтобы удовлетворить вашу потребность в равновесии, отправьтесь в Боливию. Она полностью ответит вашим требованиям: горные вершины и плоские равнины; не жара, но и не холод. Такое сбалансированное путешествие полностью зарядит вас энергией и оставит только приятные воспоминания.

Скорпион (23 октября − 21 ноября)

Скорпионы довольно разносторонни и многогранны, что часто приводит к тому, что люди вас не понимают или ошибочно истолковывают ваши действия. Это сказывается и на ваших путешествиях: вы часто рассматриваете популярные страны или наоборот − менее известные, ну или те, где не было большинство ваших друзей. В этом году станьте первыми, кто посетит Кыргызстан. Вы влюбитесь в эту страну, ее историю, культуру, архитектуру и пейзажи Центральной Азии. Вам будет чем похвастать перед своими знакомыми.

Стрелец (22 ноября − 21 декабря)

Стрельцы не представляют свою жизнь без путешествий. Вы никогда не боялись попробовать необычную пищу или забраться на какую-нибудь горную вершину. В вас живет дух авантюризма, в любой момент вы готовы сорваться с места и ступить на ранее не известную дорогу приключений. В 2018 году вам нужно посетить какое-нибудь необычное место: например, Оман. Оман − это завораживающие бескрайние пустыни, величественные дворцы, каньоны вади (русла сухих рек) и черепахи. В каждом уголке этого султаната вас ждет что-нибудь новое и неожиданное.

Козерог (22 декабря − 19 января)

К лучшему или худшему, в принятии решений вы обращаетесь к разуму, а не сердцу. Сентиментальность − это не про вас. Вы уделяете мало времени путешествиям, ведь вы настоящий трудоголик. Это не покажется странным, если вы будете стараться отвечать на все входящие звонки или письма, плавая в бассейне. Вы не можете отключить все девайсы и сидеть в тишине − вам нужно работать, несмотря на выходной. Прибалтика может стать для вас хорошей опцией для отдыха. Да, да, именно Прибалтика. Погружение в этот приморский рай поможет вам забыть о своем почтовом ящике, хотя бы на некоторое время.

Водолей (20 января − 18 февраля)

Если описать Водолея одним словом, то этим словом было бы «открытый». Сами же Водолеи описывают себя как людей, высоко ценящих живое общение. Поездка в Уганду в 2018 году имеет для вас смысл, так как вы сможете удовлетворить свою потребность в широких открытых пространствах и познакомиться с редкими горными гориллами, обитающих в Национальном парке Мгахинга. Очевидно, что вы не сможете поговорить с гориллами в прямом смысле, но зато можете понаблюдать, как они коммуницируют между собой. Кроме того, маловероятно, что, взглянув в глаза одной из них, вы не почувствуете искру, пробежавшую между вами и этим великолепным зверем.

Рыбы (19 февраля − 20 марта)

В вас как будто живет несколько личностей; из-за вашей двойственности вы отдаете предпочтения местам со сложной историей, многочисленными культурными традициями, непредсказуемой погодой и даже природой. Не стоит отрицать, что вы также и большой любитель животных. Посмотрите на календарь и выделите время для путешествия на Борнео. Это остров, разделенный между собой тремя государствами: Малайзией, Индонезий и Брунеем. Вы удовлетворите свое желание попробовать абсолютно все и погрузитесь в удивительный мир местной фауны.