В Гродно у гражданина Польши изъяли BMW-X6 30.04.2018, 12:40

Стоимость авто - 70 тысяч евро.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Гродненской региональной таможни выявили факт незаконной эксплуатации BMW-X6 2016 года выпуска, сообщает сайт таможни.

Транспортное средство, ввезенное в 2017 году гражданином Польши, изъято в городе Гродно.

«BMW-X6 использовался под видом уже зарегистрированного на территории Евразийского экономического союза автомобиля. Криминалистическая экспертиза, проведенная Гродненским межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз, подтвердила, что VIN-номер авто видоизменен.

Тем самым гражданин намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей в размере порядка 75 тыс. белорусских рублей», - сообщили в Гродненской таможне.

Установлен оригинальный VIN-номер, а также тот факт, что данное транспортное средство находится в розыске в Европейском Союзе.

В отношении гражданина Польши возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в Управление Следственного комитета по Гродненской области для ведения дальнейшего уголовного процесса.

Стоимость легкового автомобиля составляет порядка 70 тыс. евро.