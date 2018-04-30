закрыть
30 апреля 2018, понедельник, 13:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Завтра будет до 29 градусов тепла

  • 30.04.2018, 12:50

На длинных выходных в Беларуси установилась летняя погода.

30 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно по северной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C.

В Минске кратковременный дождь, вероятность осадков 80-90%, возможна гроза. Температура воздуха утром +15..+17°C, днем +24..+26°C, вечером +20..+22°C, сообщает сайт Гидрометцентра.

1 мая переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +22..+29°С, по северо-западу +20..+21°С.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский