Британское МВД возглавил потомок эмигрантов из Пакистана 30.04.2018, 12:59

Саджид Джавид

Тереза Мэй назначила нового министра внутренних дел.

Новым министром внутренних дел Великобритании в понедельник назначен Саджид Джавид, который ранее отвечал в правительстве за вопросы местного самоуправления. Как сообщает телеканал Sky, потомок выходцев из Пакистана, он стал первым руководителем МВД – представителем национального меньшинства.

До работы в правительстве Джавид успел поработать в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке, а в 2004 году стал управляющим директором Deutsche Bank. Ушел он оттуда в 2009 году, зарабатывая около 3 миллионов фунтов стерлингов в год.

Sky отмечает, что решение назначить Джавида отчасти может объясняться желанием Мэй направить в МВД человека, который ранее не имел никакого отношения к этому ведомству и не может быть причастен к скандалу, в который оказалась замешана его предшественница Эмбер Радд. Последняя в конце апреля установила целевые показатели по мигрантам, которых власти должны высылать из страны. После того, как история стала достояние гласности, Радд пришлось уйти в отставку.

Скандал получил название Windrush. Именно так в Великобритании называют поколение выходцев из Африки и Карибских островов, которых Лондон приглашал в страну после окончания Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Название эта группа людей получила по названию лайнера (Empire Windrush), на котором в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки. В королевство за ними затем последовали тысячи других иммигрантов.

В 1971 году в рамках иммиграционного закона все они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства, в 2012 году, некоторым из них стала грозить депортация. Согласно новому документу, они были признаны незаконными мигрантами.

Уже уходя в отставку, Радд призналась, что принятые в Великобритании люди не всегда встречались со справедливым к себе отношением.