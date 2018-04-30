Против Путина начинают подниматься и олигархи Иван Яковина, «Новое Время»

30.04.2018, 13:17

«Армения смогла» становится самым популярным лозунгом.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок

Подобные акции протеста много раз проводились и ранее. Кроме того, сейчас все это выпало в разгар майских праздников, когда половина страны на огороде, другая – на курорте. Собственно, поэтому никто ничего особенного от этих митингов не ждет. В революцию я тоже не верю, но, думаю, что на этот раз может получиться что-то интересное. И вот почему.

Первое – это лозунги. Раньше российские оппозиционеры выступали то против прокурора Чайки, то против премьера Медведева, то против абстрактной коррупции. Это как-то очень слабо. Все же понимают: ну вот убрать вора Чайку или жулика Медведева. И что? Поменяется что-то? Конечно, нет.

В этот раз впервые лозунг будет правильный: "Долой Путина!". Люди выходят конкретно против этого человека и его режима. Не надо юлить и что-то выдумывать. Не нужны надувные уточки, воздушные шарики, старые кроссовки или что-то такое. Тут все конкретно и ясно: "Путин достал и должен уйти".

Второе – это недовольство в обществе. Все уже, наверное, знают о войне ФСБ и Роскомнадзора против мессенджера Телеграм. Там все очень весело. Чтобы не дать "телеге" работать, РКН "бьет по площадям". Он выкашивает, отрубает, ломает и взрывает огромные куски российского интернета со всеми живущими там сервисами, сайтами, приложениями, сетями и программами. Это можно было бы сравнить с борьбой против тараканов с помощью атомного оружия. Город, где завелись тараканы, полностью уничтожается вместе со всеми жителями, их домами и офисами. А уже после этого выясняется, что в термоядерном аду сумели выжить только тараканы. Так и Телеграм – все вокруг лежит и не шевелится, а он как-то работает.

Забавная ситуация, но в ней есть реальные пострадавшие. Интернет – это огромная площадка для ведения бизнеса. Это новостные и специализированные издания, дизайнерские компании, артели программистов, интернет-банки и онлайновые магазины, электронные платежные системы и бог знает, что еще. Кроме того, оказалась сильно затруднена работа всяких там техно-фуд-трэвел-лайфстайл блогеров, звезд ютуба, фейсбука и так далее. А это огромная куча народу. Миллионы, я думаю.

Специализированное издание об интернете TJournal опубликовало колонку с красноречивым заголовком: "Рунет сломан. Надо что-то делать!". Это просто вопль отчаяния человека, вся жизнь которого оказалась разрушена. Что-то подобное мог бы написать моряк, если бы море высохло. И вот тут-то самое интересное. В России пару десятилетий складывался этот вот городской креативный класс – программисты, блогеры, дизайнеры, финансисты, журналисты. Все они при Путине неплохо себе жили и в политику принципиально не лезли. Их все всегда устраивало!

Но вот сейчас политика пришла к ним и сказала голосом Роскомнадзора: "Кончилась, ребятки, ваша хорошая жизнь. Нормального интернета у вас больше не будет! Ха-ха-ха!". А они не знают, что делать! У этого поколения интернет был всегда. Это как воду всем отключить. Или даже воздух. Они просто не могут понять, как можно жить без интернета. Навальный не дурак, он сразу понял, что происходит. И тут призвал всех этих людей, выходить на митинг вместе с ним, если они хотят вернуть себе свою нормальную среду обитания.

И вы знаете? Лозунги о свободе, демократии, честных судах – это все хорошо, но для вот этих креаклов не очень интересно. А вот лозунг "Вернем нормальный интернет" – это совсем другое дело. Это касается каждого. За это выйдут сотни тысяч. Не сразу, конечно, но потенциал там хороший.

Эти люди не любят политику, но если выбирать между быстрым интернетом и Владимиром Путиным, то они точно выберут первое.

Итак, для митингов 5 мая есть правильные, конкретные лозунги, а также потенциально очень большая группа поддержки в городах. Это само по себе неплохо. Но есть и еще кое-что: против российской власти начинают подниматься олигархи. А это уже очень серьезно.

Есть там такая компания – "ВСМПО-Ависма". Она занимается производством и продажей титана – прочного и легкого металла, который используется в авиации, космонавтике и других высокотехнологичных сферах. Почти весь произведенный в России титан идет на экспорт в США и Европу. Соответственно, владелец этой компании Михаил Шелков купается в долларах, состояние его – 1,2 миллиарда этих самых долларов. И, надо думать, ему это очень нравится.

Но тут Путин поругался с Западом, американцы и европейцы ввели санкции. Кремль решил ответить довольно странно: в Госдуме появился законопроект об ограничениях на торговлю с Западом. В числе прочего там есть пункт о запрете экспорта титана. Когда этот закон начнет действовать, миллиардер Шелков не сможет продавать свой титан. Просто некому будет! На хлеб титан не намажешь, что делать с ним – непонятно.

В результате Шелков публично, открыто обозвал авторов законопроекта "вредителями". Слово-то какое! Из сталинского лексикона. Проблема лишь в том, что авторами закона является администрация президента и спикер Госдумы.

Шелков случайно сказал то, о чем остальные олигархи только думают: Путин и его команда – это и есть настоящие враги и вредители, от которых надо избавляться. Таким образом, сейчас и в обществе, и в элите зарождается консенсус: Кремль с его блокировками, санкциями, ограничениями и всем прочим зашел слишком далеко. Нынешний президент мешает жить всем. Как написали в заголовке статьи на TJournal: "Надо что-то делать!". Кстати, в комментариях там был ответ: что именно надо делать. Звучал он так: "Я ни на что не намекаю, но даже Армения смогла". И это – самый популярный комментарий к статье. Надеюсь, так и выйдет.

Иван Яковина, «Новое Время»