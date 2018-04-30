«В исполкоме на первом этаже установили шлагбаум. От кого отгородились?» 3 30.04.2018, 13:33

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Виктор Казак

Как в деревне под Зельвой контору с землей сровняли.

Виктор Казак, 82-летний житель деревни Октябрьская Зельвенского района, позвонил в редакцию «Газеты Слонимской» и рассказал о своих переживаниях.

«Мы эти деревья своими руками сажали в 1964 году»

— Голынковский сельсовет сделал у нас в деревне благоустройство. И что из этого получилось? Была контора, общежитие, парк — всe это закопали и сровняли с землeй. Вот приезжайте и посмотрите, что за благоустройство получилось.

При встрече Виктор Казак рассказал, что когда-то деревня была посeлком, там были построены жилые дома, детский сад, столовая, баня, больница, амбулатория, контора, общежитие. Когда-то посёлок даже был заявлен на всесоюзный конкурс среди подобных населенных пунктов, так как была создана соответствующая инфраструктура для жизни сельчан. Теперь это всё уничтожено. Некоторые здания так и остались стоять никому не нужные, а некоторые уже разобрали. Детский сад выкупил частник.

— Вот на этом поле был парк, стаяла контора и общежитие, всe было огорожено забором, а сейчас ничего нет — ни зданий, ни деревьев, ни забора. В землю вкопали пни, сказали, что поле будут залужать… Время идет, но никто ничего не делает. Видите, какой бурьян растёт, — показывая на пустое поле рядом с его домом, говорит мужчина.

Пенсионер рассказал, что деревья в парке он вместе с остальными жителями деревни своими руками сажал в 1964 году. Люди собирались вместе выходными днями и сажали. А теперь это всё на его глазах выкорчевали и закопали.

— Были посажены каштаны, клeны, липы — тогда их привозили аж из «Красной зорьки». Рябина, калина, жасмин рос, сирень белая, красная, синяя. Запах стоял по всему посёлку. Здесь когда-то соловьи заливались, кукушки куковали. Правда, когда всё выкорчёвывали, я попросил, чтобы одну ёлку хотя бы оставили на память. Оставили, всё остальное уничтожили. Вот она одна тут и красуется. Вот такое благоустройство, — с горечью в голосе пояснил Виктор Казак.

Житель рассказал, что были в парке и спортивные снаряды: турники, брусья — всё подрезали, куда-то увезли. Было футбольное поле, волейбольная площадка, а теперь ничего нет. Что разобрали, а что в землю закопали.

«Тогда власть была ближек народу»

— Куда я ни позвоню, у кого ни спрошу, куда всё делось, ответ один: «А вам это надо?» Ну на лето же приезжают в деревню детишки — им это надо. И, главное, во всём этом виноватых нет. Раньше придешь, расскажешь о проблеме — и сразу же был результат. А теперь жалуйся, не жалуйся, ничего не решишь. Тогда власть была ближе к народу. В горисполком был всегда свободный вход. А теперь? Вот как-то в исполком зельвенский зашёл — 4-этажное здание, на первом этаже шлагбаум. От кого отгородились? Прямо как в стихотворении Некрасова «Размышления у парадного подъезда», — высказался старик.

На улицах деревни Октябрьская

«Это не моя собственность»

За комментарием журналисты обратились к председателю Голынковского сельского исполнительного комитета Руслану Архипчику.

— Здания убрали, так как они были аварийные. У этих зданий есть балансодержатель. Часть относилась к государственному предприятию «Голынка», часть — к ПМС (предприятию мелиоративных систем. — Прим.), они принимают решения по зданиям, это не моя собственность. Вот они приняли решение, что здания им не нужны, так как находились в аварийном состоянии, и демонтировали их. Такое решение не так просто принимается, всё согласовывается с районными властями. И здания никто не закапывал, они были разобраны на материалы.

Заброшенное здание бывшей больницы

— А парк нельзя было оставить?

— Парк начали убирать ещё до меня. Мне в наследство остались только большие пни. Предприятия убирали здания и готовили территорию к раскорчёвке. В этом году земля будет передана местному агрохозяйству. Механизаторы площадь продискуют и засеют травой. Там будет расти просто пастбищная трава.

— А что ждёт здания старой больницы и столовой?

— Столовая законсервирована. А здание больницы находится на балансе предприятия «Голынка», и они пока её разбирать не будут, — пояснил Руслан Архипчик.