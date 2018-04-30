Таинственный идол из Сибири оказался старше египетских пирамид 9 30.04.2018, 13:26

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Фото: Википедия

Ему более 11,5 тысяч лет.

Ученые доказали, что знаменитый Шигирский идол, которого нашли на Урале в конце XIX века был вырезан из лиственничного бревна 11,6 тысяч лет назад, пишет «Новое Время».

Таким образом, идол был создан, когда мамонты блуждали по равнинам вместе с пещерными львами, сообщает.

В 1894 году деревянный идол был обнаружен на одном из приисков Шигирского торфяника неподалеку от нынешнего Екатеринбурга. Статую извлекали из торфа по частям, только в 1914 году она была окончательно собрана вместе. По мнению ученых, идол был высотой более пяти метров.

Ученые долго не могли отнести его к определенной эпохе. Мнения были самые разные: от неолита (V–VI тысячелетие до нашей эры) до бронзового (II тысячелетие до нашей эры) и даже раннего железного века (I тысячелетие до нашей эры).

Используя современные методы, исследователи Института археологии РАН показали, что идол был вырезан из одного куска древесины лиственницы около 11 600 лет назад. Их работа была опубликована в рецензируемом журнале Antiquity в апреле 2018 года, спустя 2 года после проведения исследования.

Судя по датировке, идол был создан охотниками-собирателями, во что раньше было бы просто невозможно поверить. Например, результаты более ранних исследований, предполагавшие, что скульптуре порядка 9800 лет, критиковались из-за простого неверия, что примитивные люди могли создать нечто подобное.

11 600 лет - это более чем в два раза больше, чем пирамиды в Египте, и это - самое старое деревянное произведение искусства. Интересно то, что стиль и образ Шигирского идола очень похожи на другие знаменитые статуи Ледникового периода из Гебекли Тепе в Турции. Единственное отличие - это материал, в котором были созданы статуи.

Это говорит о том, что культура производства этих огромных ритуальных произведений искусства возникала в нескольких центрах в одно и то же время. То, что привело к этому внезапному развитию художественной или религиозной культуры, пока не известно.