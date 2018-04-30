Агрогородок Верховье: коммунальщики не заботятся о жителях, так как «им нечем платить за квартиру» 30.04.2018, 14:22

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Фото: svaboda.org

Споры недовольных жителей Верховья с коммунальщиками продолжаются уже не первый год.

Жители агрогородка Верховье жалуются на аварийное состояние балконов, холод в подъездах, отсутствие горячей воды и ямы на дорогах у подъездов. Но в ответ получают или пустые обещания, или упреки: кто имеет периодические долги за квартплату, тот должен терпеть и молчать, передает «Радыё Свабода».

Хозяйство держать запретили, а работы нет

О том, что Верховье - это агрогородок в Бешенковичском районе, свидетельствует разве только раскрашенный камень на въезде в поселок. Он больше напоминает какую-то окраинную деревню, до которой у председателя сельсовета «не доходят руки».

Впрочем, жизнь в Верховье еще хуже, чем в какой-нибудь деревне, говорит местный житель Сергей Ковалевский:

«У нас была свиноферма, но ее уничтожили несколько лет назад, потому что сказали - эпидемия свиной чумы. Работать негде и собственных свиней держать нельзя, запрещают из-за опасности той самой чумы. Вон хлева стоят пустые, а держать можно только кур. Они и пасутся во дворе наших трехэтажки. А что делать? Как-то же жить надо. И так не жизнь, а мука!

Сяргей Кавалеўскі

Еще одна беда для Сергея Ковалевского - отсутствие горячей воды. И не только для него, а для всех жителей трехэтажного дома 26А и 26Б по улице Советской. Ведь зимой, пока есть отопление, горячая вода есть ежедневно, а с апреля по октябрь - только по пятницам и субботам. И то, несколько часов в день. Да и нагревается далеко не сразу, говорит Сергей.

На балкон страшно выйти, а в подъезд — зайти

О том, что в агрогородке жизнь не соответствует современному статусу Верховья, говорит и местная жительница Светлана Артюх. В городке недавно закрыли отделение банка, ведется речь о закрытии школы, дороги сплошь в ямах. Но самое страшное для Светланы - это выходит на балкон своей квартиры, который уже много лет в аварийном состоянии.

Сьвятлана Арцюх

«Наш дом построен в 1980-м, ремонта здесь никогда не было. Балконы поросли мхом, пол раскрошился до арматуры. Мы обращались в Бешенковичскую службу ЖКХ и к Лукашенко! Пусть бы приехал и посмотрел, как люди живут в хваленых агрогородках! В подъезде окна развалились, то после наших жалоб поставили другие - только не новые, а такие же, ломаные. Щели в стенах такие, что палец влазит. Мы стараемся смотреть за порядком в доме, во дворе, но это невозможно в таких условиях!» - чуть ли не плачет хозяйка.

Еще один местный активист - из тех, что не боятся жаловаться на проблемы - это инвалид первой группы Петр Яночкин. Он передвигается исключительно на коляске, но в подъезде кто-то сломал самодельный пандус.

Пётар Яначкін

«Я просил у ЖКХ, чтобы его отремонтировали, он же из досок сделан, на это много денег не надо. Нет, никто не шевелится. Просил, чтобы установили отопление в подъезде, дом же гниет! Чтобы ремонт дороги во дворе сделали, просил. Ведь не проеду же на коляске... Так присылают одни обещания. Если им верить, то все должны были сделать и отремонтировать еще в 2017-м году. А до сих пор ничего не сделано», - жалуется пожилой человек.

«Нас упрекают долгами за квартплату, но разве мы виноваты, что заработать не можем?»

Обещания остались невыполненными. Отношение районной службы ЖКХ к просьбам обитателей Верховья очень своеобразное. Заведующая отделом ЖКХ Бешенковичского района Наталья Овчинникова считает, что для жителей тем лучше:

«Вот они жалуются, а у них задолженность по оплате квартиры. Если им дать горячую воду ежедневно, будут ли они за нее платить? Не будут! Какие могут быть ремонты? Мы стены в подъездах покрасили, рамы поменяли».

Споры недовольных жителей Верховья с коммунальщиками продолжаются уже не первый год. Чиновники угрожают, что заберут детей у самых активных жалобщиков, когда те осмелились жаловаться на плохие бытовые условия и несвоевременно платят за квартиру.

Светлана Артюх, которая лично получила такое предупреждение, только плачет от обиды: работы в агрогородке практически нет, а если есть - то зарплаты не более 200 рублей.

Жители агрогородка просили местные власти, чтобы им разрешили вспахать клочок земли около трехэтажки и посадить под окнами овощи - все какой-то доход в хозяйстве. Но им сказали, что нельзя: здесь не деревня, чтобы сажать огороды. Здесь - агрогородок.