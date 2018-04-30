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Ракетные удары по арсеналам Асада вызвали землетрясение в Сирии

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  • 30.04.2018, 13:45
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Погибли десятки военных из армии диктатора.

Армия Сирии сообщила о мощных авиаударах по принадлежащим Башару Асаду складам оружия в провинциях Хама и Алеппо, сообщает Haaretz.

Кто нанес удары, на данный момент неизвестно. Разные источники предполагают, что это были США, Великобритания или Израиль. Сирийская газета Тишрин сообщила, что были выпущены девять баллистических ракет.

При авиаударах погибли десятки сирийских и иранских проасадовских военных.

Оппозиционные сирийские медиа сообщают, что в Хаме убиты 38 проправительственных солдат и еще 57 ранены. Иранское агентство ISNA заявило о гибели 18 иранских военных.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что взрывы вызвали землетрясение магнитудой 2,6 балла.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.


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