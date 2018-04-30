Дэйв Льюис назвал состав сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2018 30.04.2018, 13:50

Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Главный тренер назвал список 25 игроков сборной.

В понедельник, 30 апреля, штаб национальной сборной во главе с Дэйвом Льюисом окончательно определился с игроками, которым предстоит отстаивать честь Беларуси на 82-м чемпионате мира в Дании, пишет "Прессбол".

В число последних отсеянных попал секстет хоккеистов: так и не оправившийся от полученной на старте "челленджа" травмы нападающий минского "Динамо" Артем Волков, его одноклубники-форварды Андрей Степанов, Данила Карабань и Андрей Белевич, защитник "зубров" Дмитрий Знахаренко а также коллега последнего по амплуа Илья Сушко ("Седар Рэпидс", USHL). Приращение представлено двумя игроками: 21-летним фактурным защитником "Онтарио Рейн" (AHL) Степаном Фальковским и опытным форвардом ЦСКА "белоканадцем" Джеффом Платтом.

Таким образом, "список 25" приобрел следующий и уже законченный вид:

ВРАТАРИ: 31. Иван КУЛЬБАКОВ (1996, Куод-Сити, ECHL), 79. Виталий ТРУС (1988, Неман), 94. Михаил КАРНАУХОВ (1994, Динамо Мл);

ЗАЩИТНИКИ: 4. Степан ФАЛЬКОВСКИЙ (1996, Онтарио, AHL), 7. Владимир ДЕНИСОВ (1984, СайПА, FIN), 9. Роман ДЮКОВ (1995, Сарыарка, ВХЛ), 14. Евгений ЛИСОВЕЦ (1994, Динамо Мн, КХЛ), 18. Кристиан ХЕНКЕЛЬ (1995, Динамо Мн, КХЛ), 23. Никита УСТИНЕНКО (1995, Юность), 55. Павел ВОРОБЕЙ (1997, Куньлунь, КХЛ), 89. Дмитрий КОРОБОВ (1989, без клуба);

НАПАДАЮЩИЕ: 10. Павел РАЗВАДОВСКИЙ (1989, Юность), 13. Сергей ДРОЗД (1990, Динамо Мн, КХЛ), 15. Артем ДЕМКОВ (1989, Шахтер), 16. Джефф ПЛАТТ (1985, ЦСКА, КХЛ), 17. Егор ШАРАНГОВИЧ (1998, Динамо Мн, КХЛ), 28. Александр МАТЕРУХИН (1981, Шахтер), 68. Максим СУШКО (1999, Оуэн-Саунд, OHL), 70. Шарль ЛИНГЛЕ (1982, Динамо Мн, КХЛ), 71. Александр ПАВЛОВИЧ (1988, Динамо Мн, КХЛ), 75. Артем ЛЕВША (1992, Неман), 77. Александр КИТАРОВ (1987, Динамо Мн, КХЛ), 78. Артем КИСЛЫЙ (1989, Неман), 88. Евгений КОВЫРШИН (1986, Динамо Мн, КХЛ), 91. Артур ГАВРУС (1994, Динамо Мл).

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Дэйв ЛЬЮИС (CAN). ТРЕНЕРЫ — Вячеслав ГУСОВ, Михаил ЗАХАРОВ, Дмитрий КРАВЧЕНКО, Андрей КУДИН, Андрей МЕЗИН, Сергей ПУШКОВ (RUS).

Напомним, что 82-й чемпионат мира стартует в ближайшую пятницу 4 мая в двух датских городах — Копенгагене и Хернинге. На групповом этапе наша сборная будет выступать в столичной группе "А", где ее соперниками последовательно станут команды Швеции, Франции, России, Швейцарии, Чехии, Австрии и Словакии. Стартовый поединок против "Тре крунур" начнется в 21.15 по белорусскому времени.