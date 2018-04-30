Удар по Сирии: израильский след, повстанцы или коалиция 3 30.04.2018, 14:16

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Кому это нужно больше всех?

Военно-политический кабинет министров (узкий кабинет по вопросам безопасности) собрался днем в понедельник, 30 апреля на экстренное заседание в тель-авивском комплексе минобороны (Кирия), чтобы обсудить ситуацию с Ираном и недавние события в Сирии, где неизвестные нанесли удар по двум военным объектам – армейской базе и складу боеприпасов. Один из объектов распложен на юге Хамы, другой – в округе Алеппо (Халеб). Известно, что помимо армии Асада, один из атакованных объектов обслуживает также поддерживаемые Ираном шиитские милиции, пишет "Вести. Израиль по-русски".

По сообщению британской телекомпании Sky News, ответственность за атаку по складу боеприпасов, где предположительно хранилось химическое оружие, взяли на себя сирийские повстанцы. Более 40 человек убиты, более 60 ранены. В результате атаки на месте было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,6. Вот что осталось от разбомбленных целей:

Как сообщило иранское агентство ISNA, в результате удара были убиты 18 иранских военных, включая одного высокопоставленного.

Однако другие иранские информагентства ничего не говорят о погибших иранцах. По данным сирийских источников, при атаке погибли 26 человек, большинство из которых иранцы.

По сообщению ливанской газеты "Аль-Ахбар", целью атаки были военные базы армии Башара Асада, обслуживающие также иранские подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эта ассоциированная с "Хизбаллой" газета возложила ответственность за атаку на Израиль.

Насколько оправдано такое утверждение?

Несколько часов прошло со времени атаки по военным объектам в Сирии, но кто ее совершил – совершенно неясно. Некоторые обстоятельства

не позволяют увидеть в произошедшем израильский след, пишет военный обозреватель Ynet Рон Бен-Ишай. Например, тот факт, что атакованные районы используются армией Башара Асада для атаки по повстанцам. Или то, что они располагаются недалеко от зон, контролируемых американской армией или поддерживаемыми ею курдами. А также то, что два подвергшихся атаке объекта в Хаме и Алеппо (Халебе) находятся друг от друга на расстоянии более 100 км.

Поэтому не исключено, что на этот раз атаку совершили сирийские же повстанцы при поддержке неких союзнических военных сил, имеющих в своем распоряжении высокоточные тяжелые ракеты. Этим действием они могли попытаться передать послание и Асаду, и России, и Ирану: мол, пока в стране сохраняется иранское военное присутствие, никакого политического урегулирования 7-летнего кровопролитного конфликта не будет.

Известно, что часть атакованных целей используется шиитскими милициями, состоящими из боевиков из Ирана, Ирака и Пакистана, а также проиранской ливанской "Хизбаллой", а другая часть – армией Башара Асада. С атакованной базы в Алеппо подразделения сирийской армии при поддержке шиитских милиций отправляются воевать с повстанцами в Идлибе, расположенном на северо-западе Сирии, ближе к турецкой границе. К тому же в последнее время армия Асада предупредила, что собирается усилить войну и с повстанцами в районе Хомса, расположенным ближе к ливанской границе. А недалеко от Хомса – в городе Хама - находится вторая атакованная ночью база.

Также известно, что как и во время двух предыдущих атак, совершенных неизвестными под покровом темноты, так и на этот раз для удара использовались управляемые авиабомбы высокой точности, предназначенные для разрушения бункеров. Подобный вид вооружений имеется в распоряжении американской армии, а также производится израильской военной промышленностью.

Некоторые сирийские СМИ сообщили, что ракеты были выпущены с территории Иордании, но эта информация скорее всего ошибочна, потому что королевство не замечено в попытках прямого вмешательства в сирийскую войну. Вместе с тем не исключено, что запуск был произведен повстанцами и их союзниками с сирийской территории, прилегающей к иорданской границе.

К слову, на сирийской территории у границы с Иорданией и Ираком располагается американская военная база, с которой действуют американские и курдские силы при участии сирийских повстанческих группировок. Их совместная цель - предотвратить захват этой территории проиранскими силами для создания наземного коридора между Тегераном и Дамаском.

На основании этих данных можно сделать предположение, что атака была совершена повстанцами при содействии неких вооруженных сил, имеющих ракеты высокой точности и способных разрушать подземные бункерные помещения. Эти силы заинтересованы в том, чтобы нанести удар и по сирийской армии, и по иранским объектам в Сирии, включая проиранские шиитские милиции и "Хизбаллу".

Израиль и США заинтересованы в нанесении удара по иранским целям в Сирии, а повстанцы – по сирийской армии Асада. При этом нанесение удара с сирийской же территории, возможно, руками сирийских повстанцев, позволяет запутать власти Сирии, Ирана и России и помешать им возложить ответственность на Израиль или США.

В свете того факта, что атака была произведена вскоре после того, как руководство США и Израиля обсуждало меры противостояния иранской угрозе, не исключено, что на наших глазах формируется новая военная коалиция, действующая против иранских интересов в Сирии в пользу сирийских повстанцев.