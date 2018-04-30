Активистка «Матерей 328»: Сегодня к нам присоединилась мать из Житковичей 1 30.04.2018, 15:09

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Голодовка в Калинковичах и Пуховичах продолжается.

По состоянию на 30 апреля в голодовке принимают участие 14 женщин (7 в Калинковичах и 7 в Пуховичах), чьи родственники отбывают наказание за употребление наркотических средств (статья 328 Уголовного кодекса), передает «Белсат».

«Сегодня к нам присоединилась еще одна мать из Житковичей. Пока мы себя хорошо чувствуем. Правда, есть и слабость, и спазмы мышц», – рассказывает Татьяна Каневская из Гомеля.

Напомним, что 27 апреля участники движения «Матери 328» начали бессрочную голодовку, добиваясь смягчения наказания по уголовной статье 328.

2 мая 7 участников голодовки из Калинковичей поедут на встречу в администрацию Лукашенко при условии, что на ней будут присутствовать чиновники, которые по мнению голодающих, могут помочь им «закончить безумие» с тюремными сроками по статье 328.